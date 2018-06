Quelques petits bouts de 9 : le film

Voyez 9 : le film sur ICI Toutv Extra et sur ICI Radio-Canada Télé le vendredi 8 juin, à 23 h 05.

En adaptant sa pièce de théâtre Neuf variations sur le vide, Stéphane E. Roy faisait revivre une tradition de cinéma (particulièrement italien) un rien oubliée, car très difficile à maîtriser : le film à sketches.

Après Cosmos (qui réunissait en 1996 des films de Jennifer Alleyn, Manon Briand, Marie-Julie Dallaire, Arto Paragamian, André Turpin et Denis Villeneuve), neuf courts films, signés de neuf réalisateurs différents, sont ainsi réunis dans 9 : le film sous un thème généralement adoré par les créateurs : la difficile communication entre les êtres humains. Parmi les courtes, et forcément inégales, propositions, nous en retenons trois, particulièrement réussies.





Le sketch Abus, dans 9, le film Photo : L'atelier



Abus, de Stéphane E. Roy

Christian Bégin en homme souffrant du dos et tyrannisant sa femme, jouée par Anne-Marie Cadieux? Ou une femme au bord de la crise de nerfs, bien plus en contrôle de la situation qu’elle ne le laisse paraître? Le couple, un éternel combat à gagner? Dans ce court film, en huis clos, les deux comédiens s’en donnent à cœur joie et multiplient les répliques assassines et les regards en lame de couteaux pour une dissection d’une chicane amoureuse particulièrement acide.





Micheline Lanctôt et ses comédiennes Anne-Elisabeth Bossé et Magalie Lépine-Blondeau Photo : L'atelier



Je me souviens, de Micheline Lanctôt

Fille gaffeuse, maladroite, mais surtout… insignifiante, au point qu’elle n’est pas reconnue par celle dont elle pensait être proche, à leurs retrouvailles quelques années après le cégep. Dans la peau de cette fille humiliée, Anne-Élisabeth Bossé fait preuve d’autant d’humour que de tendresse, face à une Magalie Lépine-Blondeau lumineuse, rieuse et merveilleusement écervelée. Un duo comique imparable.





Le sketch Le lecteur, dans 9, le film Photo : L'atelier



Le lecteur, de Marc Labrèche

Acheter un lecteur DVD peut-il être un puissant déclencheur de crise existentielle? C’est en tout cas la proposition de ce conte absurde et tragique dans lequel un acheteur, à l’angoisse de vivre envahissante, va ruiner la vie d’un vendeur. Noir et blanc, couleurs, digressions littéraro-dépressives, doubles sens et incompréhensions fondamentales : l’humour piquant de Marc Labrèche s’exprime à plein.





