Le trésor d’ICI Tou.tv : La salle de danse, de Ken Loach

Pour la petite histoire, en 2014, c’était la treizième fois que l’inépuisable Ken Loach présentait un film en compétition au Festival de Cannes. À l’époque, il l’avait affirmé : c’était son dernier tour de piste (en fiction, en tout cas). Mais les ardeurs britanniques ne se calment pas d’un seul coup de déclaration intempestive. Deux ans plus tard, le cinéaste était de retour avec Moi, Daniel Blake, qui lui faisait gagner une deuxième Palme d’or (la première, c’était pour Le vent se lève, en 2006).

La salle de danse, ce fameux film présenté en 2014, n’a fait gagner aucun prix à Loach. La malédiction du chiffre 13, peut-être? Ou encore le fait que dans ce film, on découvre un Loach comme assagi, plus lisse qu’à son habitude, moins âpre et rugueux que dans ses films inoubliables (de son tout premier Kes à Sweet Sixteen, en passant par Land and Freedom, Bread and Roses ou Raining Stones)? Probablement un peu des deux.





La salle de danse, de Ken Loach Photo : Joss Barratt



Certes, on ne peut cacher une certaine déception devant La salle de danse, comme chaque fois qu’un auteur se défait de ses meilleures habitudes. Mais ce serait bouder son plaisir, et l’œuvre mérite qu’on s’y attarde sans ces préjugés. Car dans La salle de danse, Ken Loach et son fidèle coscénariste Paul Laverty réinventent à leur façon le conte politique en suivant l’histoire, tout à fait vraie, du leader communiste et anticlérical Jimmy Gralton, qui reviendra d’exil dans son Irlande natale dans les années 20 pour y ouvrir, sur demande des jeunes du comté de Leitrim, une salle de danse et un foyer où les idées les plus progressistes pourront être discutées, avant qu’il ne soit expulsé du pays en 1933 par les plus réfractaires à son audace.

La résistance par la danse et la liberté des corps en mouvement, le poids contraignant de l’Église et de ses conventions, la bienséance hypocrite des propriétaires terriens, une jolie amourette chaste et pure, un héros chevalier blanc (Barry Ward, acteur irlandais peu connu hors de ses terres – comme le sont tous les autres acteurs du film, choisis exactement pour cela –, a parfaitement le physique de l’emploi) qui n’hésitera pas à se sacrifier pour le bien commun : oui, La salle de danse lorgne du côté un rien trop joli et propret des « films de qualité internationale ». Mais dans la boue ou sur les pavés, lumineux ou tragique, gentillet ou mordant, Ken Loach ne se départit jamais d’une chose qui, à coup sûr, fait battre le cœur : son humanisme épris de justice et de noblesse. Cela suffit parfois.





Découvrez La salle de danse sur ICI Tou.tv Extra. La bande-annonce (source : YouTube).