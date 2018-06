Les hommes préfèrent les blondes et autres petits secrets

Les hommes préfèrent les blondes sur ICI Radio-Canada Télé le vendredi 8 juin, à 14 h.

1953. C’est le temps du Technicolor, du grand Hollywood classique, des comédies de mœurs aussi futées que sucrées. Un de ses meilleurs emblèmes? Les hommes préfèrent les blondes, incursion tonique, ingénieuse et vraiment drôle d’Howard Hawks dans le monde délicieux de la comédie musicale en compagnie des irrésistibles Marilyn Monroe et Jane Russell, qui y jouent deux chanteuses et meilleures amies en partance pour l’Europe sur un paquebot. Mais comme toujours, derrière les couleurs éclatantes et les sourires ultra-blancs, il y a quelques secrets. Nous vous en révélons cinq.





Les hommes préfèrent les blondes, d'Howard Hawks Photo : 20th Century Fox



Sixième prise

L’histoire de ces deux chanteuses au tempérament opposé, mais inséparables, est née en 1925 dans les pages du Harper’s Bazaar, avant de devenir un roman, puis d’être adaptée à Broadway en 1926, de devenir un film muet en 1928, d’être à nouveau montée à Broadway, en 1949, et enfin d’être transformée en film par Howard Hawks quatre ans plus tard.



Marilyn, jamais plus iconique?

Dans le rôle de Lorelei Lee, blonde plantureuse plus attirée par les portefeuilles bien garnis que par autre chose, qui la propulse définitivement reine des blondes d’Hollywood, Marilyn brille de mille feux. Mais une scène reste surtout en mémoire : celle où, en fourreau et longs gants rose vif, elle chante en susurrant Diamonds Are a Girl’s Best Friend, sur les planches d’un cabaret parisien. Cette scène est tellement célèbre que plusieurs (de Madonna à Nicole Kidman), ont essayé de s’y frotter sans jamais atteindre le mélange parfait et affolant d’ingénuité et de sex-appeal de Marilyn.







Un plouf dans l’eau mythique

Alors qu’elle chante avec puissance Ain’t There Anyone Here For Love, au milieu de gymnastes en tout petits shorts couleur chair dont elle n’hésite pas à tâter les muscles, Jane Russell, qui joue Dorothy, une femme qui préfère l’apparence physique des hommes à leurs billets verts, tombe dans la piscine non loin. Une chute absolument imprévue, mais qui, vu sa force comique et érotique, a été gardée dans le montage final par Howard Hawks.





Les hommes préfèrent les blondes, d'Howard Hawks Photo : 20th Century Fox



Quelques notes haut perchées

S’il y a bien une caractéristique qui a forgé le style de Marilyn, c’est ce grain de voix chaud, feutré, d’une sensualité assez folle. Mais trop bas pour atteindre certaines notes des chansons du film (sans compter que certains dirigeants de la Fox trouvaient sa voix tout simplement irritante). Et pour ces dernières, la star a donc dû être doublée par l’anonyme mais douée Marni Nixon.





Les hommes préfèrent les blondes, d'Howard Hawks Photo : 20th Century Fox



Quelques compliments et une pique

Si le subversif et intense réalisateur allemand Rainer Werner Fassbinder classait Les hommes préfèrent les blondes parmi ses dix films préférés à vie, et que le tournage a valu à Marilyn et à Jane Russell d’apposer leurs empreintes dans le ciment devant le Grauman’s Chinese Theater à Hollywood, Howard Hawks, le réalisateur du film, a, lui, gardé un mauvais souvenir du comportement pour le moins instable de Marilyn (avec qui il avait tourné l’année précédente Chérie, je me sens rajeunir). Ainsi, lorsque la Fox lui a demandé quoi faire pour que le tournage aille plus vite, il a répondu : « J’ai trois idées formidables : remplacer Marilyn, réécrire le scénario et embaucher un nouveau réalisateur. »









La bande-annonce de Les hommes préfèrent les blondes (source : YouTube). À voir sur ICI Radio-Canada Télé le vendredi 8 juin, à 14 h.