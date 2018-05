Le trésor d’ICI Tou.tv : le sprint Gala Québec Cinéma!

Une belle sélection de films nommés au Gala Québec Cinéma est offerte sur ICI Tou.tv EXTRA du 29 mai au 10 juin. On fait le tour des principaux longs-métrages de fiction à (re)découvrir avant, et après, le gala.

Édition 2018 :

Boost, de Darren Curtis Photo : Filmoption international

Boost, de Darren Curtis

Invité-surprise dans la course aux Iris cette année (soyons honnêtes, peu sont capables de se rappeler l’avoir vu passer), Boost concentre en 72 heures la vie de deux ados montréalais, vivant dans la « Petite Inde » et dont le destin sera bouleversé après un vol de voiture. Une première réalisation en solo pour l’acteur-réalisateur Darren Curtis (Who is KK Downey?), qui réussit un thriller nerveux et efficace.





Tuktuq, de Robin Aubert Photo : K-Films Amérique

Tuktuq, de Robin Aubert

Ce n’est pas Les affamés, mais l’autre! Le prolifique Robin Aubert n’aura pas chômé en 2017-2018, puisque, en plus de son film de zombies, il réalisait aussi cet objet poético-politique sensible, entre documentaire et fiction, qui suit l’amitié naissante entre un caméraman envoyé au Nunavik par le gouvernement libéral et une famille inuite dont la vie et les traditions sont menacées par des exploitations minières.



Anciens gagnants:

Mommy, de Xavier Dolan Photo : Les films Séville

Mommy, de Xavier Dolan

Ça se passe dans un futur proche. Le Québec autorise les parents à placer leurs enfants « à problèmes » sans autre forme de procès. Une solution à laquelle Die, veuve fantasque dont le fils, Steve, est une véritable tornade, n’arrive pas à se résigner, cherchant par tous les moyens à préserver un fragile équilibre. Prodigieux, époustouflant, génial… les qualificatifs ne manquent pas pour décrire cette œuvre unique, grand film d’amour décliné dans un malin format carré 1 :1, aussi fougueuse qu’insolente, généreuse que passionnelle. Avec, en prime, les fabuleux Anne Dorval, Suzanne Clément et Antoine-Olivier Pilon, peut-être jamais aussi bien servis que par ces personnages irrésistibles et bouleversants.





Louis Cyr: l'homme le plus fort du monde, de Daniel Roby Photo : Les films Séville

Louis Cyr, de Daniel Roby

C’était l’homme le plus fort du monde. Installé aux États-Unis en 1878, Louis Cyr deviendra aussi un espoir et une inspiration pour tous ceux qui cherchent leur place dans le monde. Empathique et lumineux, le film de Daniel Roby a l’intelligence de filmer chaque exploit du costaud comme une revanche de tous les Canadiens français sur ceux qui les ont dominés ou méprisés. Du mythe à revendre!





La Passion d'Augustine, de Léa Pool Photo : Christal Films

La Passion d’Augustine, de Léa Pool

En 1968, alors que le gouvernement instaure un système d’éducation publique (et non plus religieux), mère Augustine se bat pour maintenir ouvert son couvent, situé près du Richelieu, dans lequel elle peut insuffler à ses jeunes élèves le goût de la musique. Habituée aux destins de femmes luttant pour établir leur liberté dans un monde de contraintes, Léa Pool offre un rôle en or à Céline Bonnier, mystérieuse, insaisissable et incroyablement attachante.





Rebelle, de Kim Nguyen Photo : Métropole Films

Rebelle, de Kim Nguyen

Nommé pour l’Oscar du meilleur film étranger, révélant le talent unique et singulier de Rachel Mwanza et récompensé au Festival de Berlin, Rebelle n’est pas qu’une rare œuvre québécoise s’aventurant hors de nos frontières. Il est aussi le récit bouleversant d’une enfant-soldate de 14 ans, tombée enceinte après un viol, une histoire qui, malgré sa dureté, parvient à se transformer en cri d’espoir. Celui qui permet de croire que, même dans le pire, la beauté reste possible.



Sont également accessibles les documentaires

Desterrios, d’Hubert Caron-Guay

Manic, de Kalina Bertin (Iris du meilleur montage documentaire)

La résurrection d’Hassan, de Carlo Guillermo Proto

Sur la lune de nickel, de François Jacob

Ainsi que tous les courts-métrages de fiction et d’animation nommés cette année

La maison du hérisson, d'Eva Cvijanovic

Avec ou sans soleil, de Jean-Guillaume Bastien

Me, Baby & the Alligator, de Jean Faucher

La pureté de l'enfance, de Zviane

Toutes les poupées ne pleurent pas, de Frédérick Tremblay

Lost Paradise Lost, de Yan Giroux

The Catch, de Holly Brace-Lavoie

Pre-Drink, de Marc-Antoine Lemire

Crème de menthe, de Jean-Marc E. Roy et Philippe David Gagné

Born in the Maelstrom, de Meryam Joobeur



Du 29 mai au 10 juin, c’est le sprint Gala Québec Cinéma sur ICI Tou.tv EXTRA