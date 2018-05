Cinq bonnes raisons de découvrir Moonrise Kingdom

Moonrise Kingdom est diffusé sur ICI Radio-Canada Télé dimanche 3 juin à 0 h 35

Choisi comme film d’ouverture du Festival de Cannes en 2012, le film de Wes Anderson plonge dans la Nouvelle-Angleterre de 1965 pour suivre deux petits amoureux de 12 ans, Suzy et Sam, qui décident de s’enfuir ensemble, forçant toute la communauté de l’île où ils sont à se lancer dans d’intenses recherches.

Si l’on a parfaitement le droit de préférer tel ou tel autre opus du sophistiqué Anderson, reste que ce Moonrise Kingdom est parfaitement typique de sa filmographie. Voici donc cinq bonnes raisons d’y plonger dans un total abandon.

Parce que Wes Anderson a réveillé le cinéma indépendant américain

Bien sûr, il n’était pas tout seul. Mais au courant des années 90, il a fait partie de cette génération de jeunes loups prêts à réinventer entièrement leur propre cinématographie avec fraîcheur et ambition. Ainsi, en 1994, Anderson réalise en noir et blanc un premier court-métrage, Bottle Rocket (devenu long-métrage en 1996). Et c’est environ dans les mêmes années que surgissent les noms de Sofia Coppola, de Spike Jonze, de Paul Thomas Anderson, d’Harmony Korine, d’Alexander Payne et de Todd Solondz…





Parce qu’il a le sens de la famille et de la fidélité

Les films de Wes Anderson épatent par leurs distributions reconstituant des familles étranges et attachantes (en général toujours menées par l’inimitable Bill Murray, et dans le cas de Moonrise Kingdom, pimentées par la présence de Bruce Willis et des deux adorables Jared Gilman et Kara Hayward). Mais c’est aussi derrière la caméra qu’Anderson a créé sa famille de collaborateurs. Dans Moonrise Kingdom, Alexandre Desplat signe la musique (comme celle de Fantastic Mr Fox), et Roman Coppola coécrit le scénario (comme ceux de Life Aquatic, de Darjeeling Limited et de Fantastic Mr Fox).



Parce que ses choix esthétiques sont magnifiques

Grands-angles, ralentis, couleurs harmonieuses et délavées, décors soignés, accessoires décalés et marquants, théâtre et bande dessinée sans cesse convoqués, rétro et futurisme dépoli se tenant par la main… tout cela ne devrait avoir ni cohérence ni naturel. Et pourtant, sous l’œil d’Anderson, dandy pop à l’imagination fertile, c’est une vraie esthétique charmante et ironique qui a su s’imposer à nous par sa grâce bizarre, son étrangeté confortable. La preuve? Même sans indication, nous sommes tous capables de reconnaître un plan signé Anderson au premier coup d’œil…





Parce qu’il a la musique dans le sang

The Who dans Rushmore, Seu Jorge reprenant Bowie en portugais dans Life Aquatic, The Ramones dans The Royal Tenenbaums ou Hank Williams et Françoise Hardy dans Moonrise Kingdom… Non seulement Wes Anderson a un goût très sûr en matière de rock folk « à l’ancienne », mais il réussit, en plus, à utiliser chacun de ses morceaux de façon incroyablement signifiante, au point de faire réellement jouer à la musique un rôle à part entière. Vérifiez en écoutant un de ses films privés de la musique!

Parce que son imaginaire enfantin est irrésistible

L’école privée de Rushmore, la famille des Royal Tenenbaums, le sous-marin de The Life Aquatic, le train de Darjeeling Limited, le terrier de Fantastic Mr Fox ou l’île de Moonrise Kingdom? A priori, rien ne relie tout ça. Et pourtant, le fil entre tous ces univers existe bel et bien. C’est celui, ultra-touchant, que tisse systématiquement Anderson autour d’un homme pris dans un monde qu’il ne maîtrise pas et en quête de l’approbation d’une figure paternelle. Car, ce que nous rappellent tous ces films déjantés et originaux, drôles et toujours saupoudrés d’une douce folie mélancolique, c’est que nous sommes tous restés de grands enfants, et qu’il n’y a probablement rien de plus beau.







Moonrise Kingdom est diffusé sur ICI Radio-Canada Télé dimanche 3 juin à 0 h 35

