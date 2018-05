Le Gala Québec Cinéma en trois coups de cœur

Pour tout savoir sur le Gala Artisans et le Gala Québec Cinéma, rendez-vous sur notre site

Cette année, pas moins de 193 finalistes se disputent l’espoir de repartir couronnés d’un prix Iris. Lesquels gagneront? Lesquels repartiront le regard embué, en tâchant de faire tout de même bonne figure? Seules les deux cérémonies le diront. En attendant, petit coup de projecteur bien personnel sur trois films qui auront, à mes yeux, marqué l’année cinéma 2017-2018





Une scène du film Les faux tatouages Photo : Nemesis Films

Les faux tatouages, de Pascal Plante (nomination : Rose-Marie Perreault dans la catégorie de la révélation de l’année)

Pour son premier long, Pascal Plante plonge avec une candeur imparable au cœur d’une rencontre entre deux jeunes gens, Théo 18 ans, aussi brun et ténébreux que Mag, 19 ans, est blonde et taquine. Un film qui prouve que la modestie des moyens n’empêche en rien ni la joliesse, ni la sincérité, ni la justesse. Car Plante, et ce n’est pas la moindre de ses qualités, l’a bien compris : loin de vouloir épater le chaland ou lui en mettre plein la vue, il prouve que le cinéma peut aussi être affaire de personnages bien construits et attachants (joués avec beaucoup de présence par Anthony Therrien et Rose-Marie Perreault), de dialogues simples et spontanés et de récit avançant à coups d’ellipses rebondissantes. Oser la romance, le film d’ado sentimental, la tendresse, c’est tout sauf gnangnan. Et nous sommes heureux que Les faux tatouages ait eu le courage de nous le rappeler.

Les acteurs Sandra Dumaresq et Christian Bégin dans le film Le problème d'infiltration de Robert Morin Photo : La Coop Vidéo de Montréal



Le problème d'infiltration, de Robert Morin (nominations : meilleur film, meilleure réalisation, meilleur scénario, meilleure interprétation masculine dans un premier rôle, meilleure interprétation féminine dans un rôle de soutien, meilleure interprétation masculine dans un rôle de soutien, meilleure direction artistique, meilleurs effets visuels, meilleure musique originale et meilleur maquillage)

Nous n’apprendrons rien à personne en notant ici que Robert Morin est un de nos cinéastes les plus singuliers et inspirants. Du genre qui nous rend fiers de notre cinéma. Mais lorsqu’un de ses films nous rappelle pourquoi il peut avoir ce statut à part, nous ne pouvons que le saluer. Plongée au cœur de l’esprit torturé d’un chirurgien esthétique, joué sur un mode grinçant et terrifiant, Le problème d’infiltration et ses plans-séquences saisissants citant ostensiblement Shining, Taxi Driver, Nosferatu et le cinéma d’épouvante gothique est une chorégraphie infernale, orchestrée par un cinéaste en pleine possession de ses moyens. Car ces scènes de tension à couper le souffle (la douche, le hip-hop), ce vertige dostoïevskien qui nous prend à la gorge ne laissent aucune place au doute : à travers le personnage superbement joué par Christian Bégin, c’est bien le monstre tapi au fond de chacun de nous que ce film sec, sombre et tendu donne à voir. Impressionnant.





Thédore Pellerin dans Chien de garde, de Sophie Dupuis Photo : Babas Photography via Axia Films



Chien de garde, de Sophie Dupuis (nominations : meilleur film, meilleure réalisation, meilleur scénario, meilleure interprétation féminine dans un premier rôle, meilleure interprétation masculine dans un premier rôle, révélation de l’année, meilleur montage, meilleure musique originale)

Un premier film? Oui, cela se voit parfois. Dans cette fin aux nœuds dramatiques trop farfelus pour être convaincante. Dans ces scènes que l’on sent coupées quelques secondes avant qu’elles n’aient atteint leur pleine ampleur, comme si elles trahissaient un léger manque de confiance en soi. Mais comment s’arrêter à ces détails que l’expérience fera oublier, c’est certain? Chien de garde a, d’ores et déjà, cette qualité que seuls quelques rares films parviennent à avoir : il emporte tout. Les réticences, les réserves s’oublient en quelques secondes devant l’énergie déployée par Sophie Dupuis et ses acteurs (en premier lieu, l’extraordinaire Théodore Pellerin qui habite les plans comme un Zébulon dont chaque geste trahit un danger menaçant autant qu’une fragilité bouleversante). Dynamisme de chaque instant, férocité du polar qu’exhale chaque seconde de ce film-bombe, tempo qui rappelle celui du formidable Good Time des frères Safdie (oui, notre cinéma est à ce niveau) : Chien de garde n’est pas que la bonne surprise de l’année, il est la révélation de plusieurs talents qui feront assurément partie de notre paysage pour les années à venir.



