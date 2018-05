Les animateurs du Gala Québec Cinéma déclarent leur flamme au cinéma québécois

Visitez le site du Gala Québec Cinéma

Ils remettent le couvert! Pour une deuxième fois, le Gala Artisan Québec Cinéma (diffusé le 29 mai sur ICI Artv) sera en effet animé par les joyeux Léane Labrèche-Dor et Pier-Luc Funk, et le Gala Québec Cinéma (diffusé le 3 juin sur ICI Radio-Canada Télé) le sera par les complémentaires et juste assez baveuses Guylaine Tremblay et Edith Cochrane. Puisque nous avons pu les croiser tous les quatre lors de l’annonce des nominations aux prix Iris, nous en avons profité pour poser la même question à tous : pourquoi aimez-vous le cinéma québécois?





Les animatrices du Gala Québec Cinéma, Édith Cochrane et Guylaine Tremblay Photo : Radio-Canada



Guylaine Tremblay : Parce qu’il me ressemble et ne me ressemble pas à la fois. C’est ce qui est formidable : je m’y reconnais et, en même temps, je suis complètement surprise par les réalités inconnues qu’il me fait découvrir. C’est ce que j’aime.

Édith Cochrane : Parce que c’est un cinéma qui nous ressemble, un cinéma rassembleur. C’est aussi un cinéma audacieux et pas consensuel. Il n’essaie pas de plaire à tout le monde, tout en offrant une large palette. J’aime qu’il n’ait parfois pas peur de déplaire, de choquer et de faire rire. Il est vraiment décomplexé et c’est ce que j’aime.





Pierre-Luc Funk et Léane Labrèche-D'Or Photo : Gala Québec cinéma



Léane Labrèche-Dor : Premièrement, parce que j’aime le cinéma en général, et deuxièmement, parce que je consomme local (rires). On est un peuple qui a beaucoup de choses à dire, avec des états d’âme particuliers, et l’art d’ici, ses auteurs et ses artisans nous représentent bien. Ce n’est pas le cas partout. Grâce à ça, notre identité est très claire et j’aime beaucoup ça.

Pier-Luc Funk : Pour moi, c’est un de nos plus beaux moyens de création, là où l'on a une immense liberté. Je suis un grand fan de notre cinéma et je trouve que c’est aussi un combat constant pour essayer de faire passer des idées qui ne passeraient peut-être pas ailleurs. Je pense par exemple aux Affamés, cette année, qui est un chef-d’œuvre et un grand succès à l’international, mais au Québec, on a encore du mal à l’apprécier à sa juste valeur, ce qui est dommage. Toutefois, moi, j’adore ce cinéma-là, parce qu’il est audacieux et si on continue à l’appuyer, il le sera de plus en plus et c’est la bonne voie à suivre.





Gala Artisans Québec Cinéma : sur ICI Artv, mardi 29 mai, à 19 h.

Gala Québec Cinéma : sur ICI Radio-Canada Télé, dimanche 3 juin, à 20 h.