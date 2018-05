Apprendre grâce aux Incroyable

Voyez Les Incroyable, sur ICI Radio-Canada Télé, le vendredi 25 mai à 19 h

Il y a longtemps, Bob était Monsieur Incroyable, l’un des superhéros les plus adulés sur la planète. Puis, le vent a tourné, des procès se sont enchaînés et il doit désormais, comme tous ses congénères, vivre caché et le plus normalement possible pour qu’on passe l’éponge. Au revoir, costume et cape, et bonjour, cubicule tout gris et vie de famille. Jusqu’à ce que…

Premier film de Pixar dont les vedettes ne sont pas des animaux, mais des humains, Les Incroyable n’est pas que drôle, touchant et irrésistible. Il cache aussi, sous les bobettes moulantes et les masques, de jolies petites leçons à décortiquer en famille.





Les Incroyable, de Brad Bird Photo : Buena Vista



Il faut toujours se méfier de ceux qui nous admirent trop

Dans ses beaux jours de superhéros, Monsieur Incroyable avait un fan, un vrai, collant et intrusif, et du genre à vouloir se faire appeler Incrediboy, même s’il n’a aucun superpouvoir. Du haut de sa stature de colosse, Monsieur Incroyable l’avait alors rejeté, mais dans son coin, le petit garçon a grandi, plein d’amertume et de rancœur, jusqu’à devenir un terrible génie du mal, inventeur d’armes. Moralité : trop d’amour tue l’amour!





Les Incroyable, de Brad Bird Photo : Buena Vista



Mentir à ceux qu’on aime, ce n’est jamais une bonne idée

Tristounet par rapport à son emploi, Monsieur Incroyable retrouve goût à la vie lorsqu’on lui propose une mission supersecrète, car avoir une occupation valorisante rend bien sûr plus heureux et dope l’estime de soi. Toutefois, plutôt que de s’en ouvrir à sa famille, il cache ses nouvelles activités et prétend partir quelques jours « pour une conférence ». Ce mensonge, évidemment, lui explosera au nez et rappelle à tous une autre belle leçon : notre famille et nos proches sont toujours nos meilleurs alliés, parce que c’est ensemble qu’on est vraiment indestructibles.





Les Incroyable, de Brad Bird Photo : Buena Vista



Vivre dans le passé, ça n’aide personne

C’est le délicieux et minuscule personnage d’Edna, créatrice ultrasophistiquée des costumes de nos superhéros, qui le note fort judicieusement : « Le passé, c’est le passé, darling. Ça parasite le présent. » Et c’est vrai, car rêver à sa gloire passée, comme le font Monsieur Incroyable et son ami Frozone, ne les aide pas à apprécier leur quotidien ni même à envisager leur futur. C’est même le contraire.





Les Incroyable, de Brad Bird Photo : Buena Vista



Porter une cape, c’est laid et dangereux

Attribut cliché du superhéros, la cape est pourtant définitivement passée de mode, nous rappelle-t-on dans Les Incroyable. Pire, c’est elle qui a causé la perte de nombreux superhéros, s’accrochant dans des missiles, entraînant celui qui la porte dans un réacteur d’avion ou dans des vortex infinis. Bref, la cape, c’est non.

Brad Bird est probablement un génie

Réalisateur et scénariste des Incroyable, qui lui a valu un Oscar du meilleur film d’animation et une nomination pour celui du meilleur scénario, mais aussi du magnifique Le géant de fer ou du non moins génial Ratatouille, Brad Bird a développé un style empreint d’humour, de tendresse et de poésie, qui a aussi la merveilleuse particularité de ne jamais prendre les enfants pour des imbéciles. Bonne nouvelle, c’est lui qui sera aussi aux commandes des Incroyable 2, dont la sortie en salle est prévue le 15 juin prochain!





