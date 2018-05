Philip Roth : l’inadaptable

Goodbye, Columbus (par Larry Peerce), Portnoy’s Complaint (par Ernest Lehman), The Human Stain (par Robert Benton), The Dying Animal (par Isabel Coixet), The Humbling (par Barry Levinson), Indignation (par James Schamus) et American Pastoral (par Ewan McGregor) ont vu leurs univers transfigurés sur grand écran. Et chaque fois, le résultat a été accueilli, au mieux, par une indifférence générale.





American Pastoral, d'Ewan McGregor Photo : Les films Séville



Philip Roth laisse derrière lui une œuvre littéraire immense, majeure, et le prix Nobel ne pourra maintenant jamais le couronner. Mais la rencontre entre l’écrivain et le cinéma fait assurément partie de ces grands rendez-vous manqués. Lui-même, d’ailleurs, manifestait très peu d’estime pour les films tirés de ses romans.

Inadaptable, Philip Roth? Oui, probablement. Et peut-être pour ces raisons :

Loin d’être des pures vues de l’esprit, ses romans ont toujours évoqué avec une précision rare la vie intellectuelle d’antihéros obsessifs et exubérants, comme autant de doubles de lui-même. Une vie incroyablement difficile à transcrire à l’écran.





Le ton de Roth, entre violence, ironie mordante, sensualité et tragique, est inimitable.





Sa démolition en règle du grand rêve américain, miné par la société elle-même, son conformisme, son antisémitisme, ses hypocrisies n’a jamais permis de fin heureuse.





Son pessimisme était aussi lumineux, et que rarissimes sont les cinéastes capables de maintenir cet équilibre. À moins que les frères Coen ne s’entichent d’un de ses romans…

