Le trésor d’ICI Tou.tv : Viens chez moi, j’habite chez une copine, de Patrice Leconte

On dit souvent à propos des comédies que non seulement elles voyagent mal, mais qu’en plus, elles vieillissent particulièrement vite. Si, comme tous les clichés, ces affirmations ont un fond de vérité, il reste quelques exceptions. C’est le cas de Viens chez moi, j’habite chez une copine, récit des aventures de Guy, réalisé par Patrice Leconte en 1983. Tout juste licencié de son travail de pompiste, Guy trouve refuge chez la fiancée de son meilleur ami. Ou quand la comédie fait rimer chômage, crise, casse-pieds et légèreté revendiquée…

Certes, les années 80 n’ont pas été tendres pour ce qui est de l’élégance et du raffinement, et tant les décors que les costumes de cette comédie comme il ne s’en fait presque plus (populaire, modeste et tonique) rappellent que les épaulettes et les jeans taille haute n’avantageaient pas tout le monde. Ou que demander à Renaud de signer la musique d’un film peut sembler une bonne idée sur le moment, mais marque son temps de façon presque définitive.

Pourtant, au-delà des vilains chandails qui peluchent des mots d’argot insensés ou de la nostalgie qui peut saisir en le regardant, Viens chez moi, j’habite chez une copine parvient toujours à fonctionner à plein régime. Comment? D’abord grâce à la réalisation efficace et sans temps mort de Patrice Leconte. Mais ensuite, et surtout, grâce à Michel Blanc, acteur à la personnalité comique aussi décalée que singulière. Malingre, moustachu et à moitié chauve, il n’a pas un physique « facile », comme le disait son personnage iconique, Jean-Claude Duss, dans Les Bronzés (que Leconte réalisait déjà).





Viens chez moi, j'habite chez une copine, de Patrice Leconte Photo : AMLF



Mais l’intelligence de Blanc (qui signe également les dialogues de Viens chez moi…) est d’avoir doublé le physique ingrat de son personnage par une ingratitude comportementale encore pire. Lâche, menteur, râleur, opportuniste et séducteur sans envergure, il se complaît dans sa position de victime du système jusqu’à devenir un véritable fléau même pour ses amis, parmi lesquels se trouve Bernard, qui joue aux hommes adultes et responsables… mais qui n’est peut-être pas mieux que son ami, au fond.

Hommes immatures mais étrangement attachants – c’est le tour de magie le plus réussi de Blanc : réussir à être aussi horripilant que bizarrement charmant, et même émouvant –, femmes bien plus à l’aise qu’eux quand vient le temps d’exprimer leurs désirs et leur identité, fond social fait de crise économique où la débrouillardise devient une vraie règle de vie : Viens chez moi, j’habite chez une copine n’est pas qu’une radioscopie comique d’une période donnée de l'histoire de France. Il est aussi de ces films qui nous permettent de regarder dans le rétroviseur pour mieux réaliser que, parfois, plus ça change et plus c’est pareil. Surtout quand Michel Blanc est là pour servir de parfait exutoire.





Découvrez Viens chez moi, j’habite chez une copine sur ICI Tou.tv Extra. La bande-annonce (source : YouTube).