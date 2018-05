Maléfique : ou tout ce que nous ne savions pas sur La belle au bois dormant

Découvrez Maléfique, vendredi 18 mai, à 19 h, sur ICI Radio-Canada Télé

Et si tous ceux qui nous ont raconté l’histoire La belle au bois dormant (Charles Perrault, les frères Grimm, Walt Disney en 1959…) n’avaient pas tout dit? Et si Maléfique, la méchante fée qui condamne la petite princesse dès sa naissance, était moins dessinée en noir et blanc? Ce sont de ces postulats malins que part Maléfique, premier long-métrage réalisé par le spécialiste en effets spéciaux Robert Stromberg, en 2014. Et qu’y apprend-on?

Que revisiter un conte de fées ne passe pas forcément par l’ironie ou le second degré

Après des années de Shrek et de clins d’œil post-post-post-méta-modernes aux contes de fées classiques, censés faire rire grands et petits, Maléfique se « contente » d’extrapoler sur un univers déjà connu. Une touche de modernité dans les rapports hommes-femmes, une symbolique accentuée (oui cette méchante sorcière peut très bien symboliser la Nature toute puissante se vengeant après avoir été trahie par les hommes), une complexité rendue à Maléfique en lui donnant un passé : le retour aux sources est rafraîchissant.





Maléfique de Robert Stromberg Photo : Disney



Que la femme fatale reste un modèle irrésistible

Ava Gardner et ses longs gants noirs, Marlene Dietrich impériale ou Bette Davis intense et inquiétante : de grandes actrices ont donné vie à des personnages inoubliables de femmes fatales dans quelques-uns des plus grands films noirs classiques. Angelina Jolie qui interprète Maléfique, en étant aussi vénéneuse que mystérieuse et envoûtante, le visage redessiné tout en angles durs, mais exprimant 1001 nuances, leur rend hommage dans un registre qui lui va plus que bien.





Maléfique de Robert Stromberg Photo : Disney



Que les enfants ne sont pas obligés d’avoir peur du noir

Chanson interprétée par la peu joyeuse Lana Del Rey, direction artistique ténébreuse, créatures et monstres, mise en scène aux accents gothiques, scènes brumeuses : Maléfique pourrait tomber du côté sombre, mais parvient à gagner l’enthousiasme grâce à sa candeur et à son sens du romanesque presque pur. Malgré un monde des fées moins emballant, reste en effet un film qui ne noie pas son récit ou ses personnages sous un déluge de créations numériques, mais qui reste au plus près des visages et des émotions en se servant des effets spéciaux pour les magnifier. Une recette éprouvée, certes, mais qui fait encore ses preuves.





Maléfique, vendredi 18 mai, à 19 h, sur ICI Radio-Canada Télé

La bande-annonce (source : YouTube)