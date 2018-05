Le trésor d’ICI Tou.tv : La mémoire des anges, de Luc Bourdon

Dix ans avant La part du diable, qui en est une suite, tant temporelle qu’esthétique, le documentariste Luc Bourdon faisait revivre le Montréal des années 50 et 60 à l’écran. Dite ainsi, la chose peut paraître banale. Combien sont-ils, les films qui versent dans la reconstitution, plus ou moins propre, de notre histoire? Mais La mémoire des anges est à part. Singulièrement à part.

D’abord par sa forme même. Ce film, que personne ne semble réellement savoir où classer (sur Wikipédia même, on hésite : essai documentaire, ciné-collage? La réponse est sûrement quelque part au milieu), ose en effet en appeler directement à l’imaginaire et à la sensibilité de son spectateur en lui demandant de s’impliquer dans la construction de son récit, ce dernier étant constitué d’un collage d’extraits d’archives visuelles et sonores tirées des archives de l’Office national du film. Chacun cherche son Montréal, en somme. En couleurs, en noir et blanc, sans apparente cohérence autre que celle que nous voulons bien lui donner.





La mémoire des anges, de Luc Bourdon Photo : ONF



Mais c’est aussi sur le fond que La mémoire des anges fait office de pépite merveilleusement différente. Car raconter une ville, un pays, un monde n’est pas chose facile. Et Luc Bourdon a trouvé une voie aussi inspirante que riche pour le faire. Son collage ne fait pas de discrimination, et c’est autant Armand Vaillancourt qu’Oscar Peterson, Félix Leclerc, Geneviève Bujold, Jean Drapeau, Mouffe, Maurice Richard, Charles Trenet, Pauline Julien ou Willie Lamothe qui passent sous nos yeux ravis; des personnalités à qui le film donne autant d’importance qu’aux anonymes attablés chez Schwartz, aux ouvriers en plein déneigement ou aux enfants jouant sur les trottoirs. Démocratique dans le moindre de ses plans, ce voyage porté par un montage vif et foisonnant refuse intelligemment toute nostalgie pour mieux révéler l’âme de Montréal, énergique et frondeuse, jazzy et pleine d’espoir.

Et c’est peut-être le plus beau dans ce film aux confins de l’essai, de l’expérimentation et du poème : avoir su faire de ce regard vers le passé, de cette mémoire de notre histoire non pas une arme pour ceux qui pensent que « c’était donc bien mieux avant », mais au contraire, le berceau d’un constat formidable : non seulement l’identité québécoise existe, mais elle est, en outre, merveilleusement attachante.

La mémoire des anges sur ICI Tout.tv Extra. La bande-annonce (source : YouTube)