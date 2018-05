En 2002, il fait se conclure son magnifique et tragique Les ramoneurs cérébraux sur le dernier concert d’un pianiste. En 2005, c’est une chanson des Colocs qu’il anime dans Dehors novembre. En 2007, il transforme un trombone en statue symbole dans Révérence. En 2012, c’est la pièce éponyme de Modest Mussorsky qui l’inspire pour Bydlo. Inutile de chercher midi à 14 heures : la musique est partie prenante de l’œuvre du grand cinéaste d’animation : Patrick Bouchard.

Seul Québécois sélectionné à Cannes, avec Le sujet, son nouveau film qui sera présenté à la Quinzaine des réalisateurs ce jeudi 17 mai et qui parachève cette relation intime et profonde qu’a le cinéaste à la musique (il compose d’ailleurs la musique du film, pour une première fois), Patrick Bouchard nous parle de ces musiques qu’il écoute pour s’inspirer, pour créer ou pour calmer l’angoisse de présenter son nouveau film en première mondiale dans le plus grand festival du monde.





Ween : Buenas tardes amigo



Ce morceau de Ween me rend nostalgique et j’aime ça. Merci à mon amie Genévrière pour la découverte, même si ça fait déjà un bon moment.



The Ventures : Walk Don’t Run

Les Ventures, c’est mon père et moi dans sa Chevrolet Celebrity avec l’option tape cassette.



Tulaviok : Adieu fais-toi putain

Parmi les Béru et Ludwig de ce monde, il y avait Tulaviok, plus grivois que les autres. Un bon divertissement avec un son brut que j’adore.



Mono : The Battle to Heaven

Groupe japonais, pièces épiques, Mono est la musique parfaite pour faire de l’animation.



Renaud : Chanson pour Pierrot

J’ai donné le nom de Renaud à mon fiston; je n’ai rien d’autre à ajouter.



Aut’Chose : Pousse pas ta luck OK bébé

Mise à part Le rap à Billy, j’ai connu la musique de Lucien Francoeur sur le tard. Sa poésie grinçante de fond de quartiers malfamés, ça me touche.



Fred Fortin : Scotch ou Chaouin

Fred, c’est Fred, et c’est pour la vie.



Mr. Bungle: Carry Stress in the Jaw

La folie des projets de Mike Patton est une source d’inspiration sans limites.



Voïvod : Ripping Headaches

Des métalleux que j’adore et admire depuis leurs tout débuts. Des gars de Jonquière qui ont influencé la scène métal mondiale. J’aime particulièrement leurs cinq premiers albums. Bien le bonjour, Piggy!



Cryptopsy : Worship Your Demons

Musique pour les petits matins tranquilles : la musique métal, c’est dans mon ADN. Mais cette passion s’arrête direct au black métal. Des gars qui se maquillent pour avoir l’air méchants… tsé…





Le sujet, de Patrick Bouchard, sera montré à la Quinzaine des réalisateurs à Cannes jeudi 17 mai et dans plusieurs parcs montréalais cet été, ainsi qu'en ouverture du Festival Longue vue sur le court le 30 mai prochain.