Les premières (et la dernière) fois de Devine qui vient dîner

- « Ils n’ont aucune chance de s’en tirer dans cette Amérique, dans ce monde.

- Mais c’est eux qui feront l’Amérique. »

Au milieu des années 60, Joey, une jeune fille de 23 ans, rentre tout sourire chez ses parents après un séjour à Hawaï. Elle revient toutefois avec toute une surprise : l’homme qu’elle aime et qu’elle veut épouser, le Dr John Prentice, veuf de 37 ans et Noir. Si les parents de la jeune femme ont toujours professé des valeurs d’ouverture, de tolérance et d’antiracisme, celles-ci prennent un autre sens maintenant qu’elles sont confrontées à la réalité.

Pour l’époque – 1967 –, le film de Stanley Kramer était révolutionnaire. Les enjeux qu’il évoque sont bien sûr encore très présents aujourd’hui (la preuve : une nouvelle version, qui inversait les rôles, a été réalisée en 2005), mais il reste que ce film inaugurait plusieurs belles premières fois, en rappelant que le cinéma peut aussi être, à sa façon, un sacré vecteur d’avancement sociopolitique.





Devine qui vient dîner, de Stanley Kramer Photo : Columbia Pictures



Une première représentation d’un couple interracial

C’est assez rare pour le souligner : Devine qui vient dîner offre un exemple d’un cas où le cinéma a été en avance sur son temps (son scénario a d’ailleurs récolté un Oscar), car en 1967, le mariage entre Noirs et Blancs était encore interdit dans 17 États américains. Et même si la décision de justice le légalisant (Loving v. Virginia, auquel Jeff Nichols consacrera aussi un film en 2016) a été entérinée six mois avant la sortie du film, l’odieux Ku Klux Klan a organisé tout de même des manifestations devant les cinémas qui osaient le programmer. Cela n’a heureusement pas empêché le film d’être un vrai succès en salle.

Une première star noire

Lorsque Sidney Poitier (qui a également épousé par la suite une femme blanche) a accepté de jouer dans Devine qui vient dîner, il faisait déjà partie du gratin hollywoodien. Il a été le premier Noir à gagner l’Oscar du meilleur acteur (en 1964 pour Le lys des champs), et a également brillé dans La chaîne, Porgy and Bess ou Un coin de ciel bleu. Toutefois, avec Devine qui vient dîner, il est devenu aussi l’acteur le plus rentable de l’année, ce qui, dans le merveilleux monde du cinéma, est peut-être la seule vraie preuve d’égalité reconnue.





Devine qui vient dîner, de Stanley Kramer Photo : Columbia Pictures



Un dernier tour de piste pour Spencer Tracy

Le légendaire acteur interprète le père de Joey, un propriétaire de journal aux vues ultralibérales qui devient moins convaincu de ses opinions lorsqu’il doit les mettre à l’épreuve des faits. Il livre un monologue final à donner des frissons. Connu pour sa chimie et sa complicité avec Katharine Hepburn (qui joue la mère de Joey, après avoir tourné au moins huit films avec lui, pour George Cuckor ou Frank Capra, en plus d’avoir partagé plus que l’écran avec lui), Tracy est mort quelques jours à peine après la fin du tournage. Trop émue, Katharine Hepburn a avoué n’avoir jamais vu Devine qui vient dîner, car cela lui aurait rappelé trop de souvenirs de son ancien partenaire. Nous pouvons le lui confirmer : il y est, comme elle, épatant.





