Le trésor d’ICI Tou.tv : Seconde chance de Susanne Bier

Peu de films arrivent à réussir ce tour de force : ils vous attrapent le cœur, en 15 minutes à peine, et ne le lâchent plus, le serrant ensuite jusqu’à le faire exploser en mille morceaux. Seconde chance, de Susanne Bier, le fait avec brio, soyez-en prévenus.

L’histoire n’a peut-être rien de plus qu’une autre. Un policier danois, jeune père, mène une enquête sur un couple de toxicomanes dont le bébé est en piteux état. Mais son nouveau-né à lui, une nuit, arrête de respirer. Et vogue la galère de ce drame bouleversant fait pour tous ceux qui pensent que le cinéma ne leur doit pas que divertissement pendant qu’ils gobent du pop-corn.

Car devant la tragédie vécue par ce policier, impossible à nier : c’est bien une douleur physique, une angoisse réelle que vit le spectateur. C’est d’ailleurs ce à quoi nous ont habitués Susanne Bier et son coscénariste Anders Thomas Jensen (Brothers, Après la noce), adeptes d’un cinéma dur et franc au point d’en être parfois même cruel. Point de recette pour autant, puisque l’une des forces de ce Seconde chance est justement de ne laisser voir aucune ficelle, aucune fabrication derrière cette réalisation presque douce, à la direction photo paradoxalement texturée et chaleureuse qui place ces personnages face à des choix moraux déchirants.





Seconde chance, de Susanne Bier Photo : TVA Films



Crève-cœur, donc, ce Seconde chance. Mais pourquoi se jeter sur un film dont l’idée pourrait donner envie de se pendre dès la sortie? D’abord en raison de l’authenticité bluffante des réactions humaines qu’il dépeint. De chaque personnage émane une vérité sentimentale, une justesse d’agissements qui laisse sans voix. Ensuite, parce que voilà un film qui, avant de tirer les larmes, déclenche surtout une empathie quasi absolue chez nous. Découlant de celle qui teinte le regard de Susanne Bier sur ces personnages, elle est cette arme que dégaine le film avec intelligence, nous aidant non pas à condamner rapidement, mais à comprendre les choix, parfois indéfendables, de ces hommes et de ces femmes, joués avec profondeur et sensibilité par Nikolaj Coster-Waldau (bien plus subtil que dans Game of Thrones) et Ulrich Thomsen, même si ce dernier est un rien sous-exploité.

Ce film nous touche droit au cœur, réveille notre humanité et jette un regard audacieux et puissant sur la paternité (oui, une femme est capable de faire ça, l’inverse étant d’ailleurs tout aussi vrai). Pourquoi s’en priver?









La bande-annonce de Seconde chance (source : YouTube).