Qui a dit…? spécial vacheries!

Puisque le Festival de Cannes commence aujourd'hui, le 8 mai, nous avons eu envie de plonger dans ce que la compétition peut parfois faire aux hommes avec ces citations toutes plus colorées les unes que les autres





« J’ai une batte de base-ball à la maison avec le nom de Wim Wenders dessus. »

Au Festival de Cannes 1989, Wim Wenders, président du jury, a complètement ignoré Do the Right Thing, de Spike Lee, pour lui préférer Sexe, mensonges et vidéo, de Steven Soderbergh. Spike Lee ne l’a vraiment pas bien pris.



« Un type comme lui devrait juste la fermer. »

En 2008, après que Spike Lee s’est plaint que Flags of Our Fathers et Letters from Iwo Jima n’aient aucun acteur afro-américain dans leur distribution, Clint Eastwood a préféré clore ainsi la discussion.



« Cameron n'est pas un méchant, ce n'est pas une ordure comme Spielberg. Cameron voudrait être le nouveau De Mille. Malheureusement, lui non plus n'est pas metteur en scène pour un sou »

C’est le père de la Nouvelle Vague et ancien critique aux Cahiers du cinéma, Jacques Rivette, qui a eu ces mots bien durs après avoir vu Titanic, de James Cameron.





Les cinéastes ont parfois la dent dure. Photo : Radio-Canada



« Moi, je n’arrive même pas à le considérer comme un spectacle qui m’intéresse. Avec mon cinéma, je n’offense pas les femmes. Je sais que je ne vais pas les découper en petits morceaux de peau désirable »

C’est Agnès Varda, qui partageait avec Jacques Demy, en plus de sa vie, une profonde aversion pour Orange mécanique de Stanley Kubrick.



« Tous ceux qui me connaissent savent que je ne lirai jamais une bande dessinée. Et je lirai encore moins n’importe quoi créé par Kevin Smith. »

En 2001, Kevin Smith a accusé Tim Burton d’avoir « emprunté » la fin de La planète des singes, que ce dernier a réalisé, à une de ses bandes dessinées. Ce que Burton ne pouvait évidemment pas laisser passer.



« Je ne travaillerai pas avec Martin Scorsese, même pour 10 millions. Il n’a pas fait un bon film en 25 ans, je ne travaillerai jamais avec un tel ringard égocentrique. »

En 2010, une entrevue audio de Vincent Gallo incroyablement provocatrice fait surface sur Internet. Entre autres, il a ces mots pour Scorsese, mais s’en prend aussi à Sofia Coppola (« un parasite, comme son gros cochon de père ») ou à Spike Jonze (« une fraude »).



« Je déteste ce type. Question suivante. »

Lors d’une rencontre de presse, un journaliste français a eu le malheur de demander à David Cronenberg si l’on pouvait considérer son film A History of Violence influencé par le cinéma de M. Night Shyamalan. La réponse a été sans appel.





« Je pense que c'est un film extrêmement mauvais. C'est mal joué. Renoir est un réalisateur très surestimé. Il n'a fait qu'un seul bon film : La bête humaine... La règle du jeu est un film irritant, dépourvu de style. Je ne comprends pas son humour, son absence complète de sensualité. Cela dit, la scène de chasse est réussie »

La règle du jeu est considéré comme l’un des films les plus réussis et importants de l’histoire du cinéma. Sauf par… Ingmar Bergman!



« Il a du talent, bien sûr, mais c’est un opportuniste de la pire espèce. »

C’est Lars Von Trier qui s’est attaqué ainsi à son compatriote Nicolas Winding Refn, réalisateur de Drive, qui, en retour, l’a accusé publiquement de se droguer et d’avoir fait des avances à sa femme.



« Ces compliments pour le film sont exagérés. C’est au contraire un film qui fait reculer la cause des femmes fortes et indépendantes. »

James Cameron n’a vraiment pas aimé Wonder Woman de Patty Jenkins, qui a rétorqué qu’il n’y avait rien d’étonnant à ce qu’il n’ait rien compris.