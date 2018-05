Guibord s'en va-t-en guerre en quelques pages de scénario

Guibord s’en va-t-en guerre, sur ICI Tou.tv EXTRA et diffusé à Notre cinéma (ICI Radio-Canada Télé), vendredi 4 mai à 23 h 05.

Faire rimer humour et politique? Tout un défi pour ceux qui s’y attellent. Mais, lorsque le résultat est là, la recette est plus que gagnante. Dans le sillage de ses illustres aînés, Pierre Falardeau et Denys Arcand, Philippe Falardeau revisitait en 2014 l’idée de fable politique, mais sans la réflexion identitaire ou la provocation revendicatrice. C’est bien plus ouvertement du côté du Candide de Voltaire que lorgne son sixième film Guibord s'en va-t-en guerre, observant les rouages de notre cher système politique canadien à travers les yeux d’un adorable et rusé stagiaire haïtien, assigné à aider le député indépendant de Prescott–Makadewa– Rapides-aux-Outardes.

Ironie tendre, dialogues simples et intelligents, mise en scène claire et précise, seconds et premiers rôles toniques (Patrick Huard, Irdens Exantus, Suzanne Clément, Sonia Cordeau…) : Guibord a tout bon. Encore mieux, il se transforme même en plaidoyer aussi sincère qu’enthousiasmant pour le bon fonctionnement de notre démocratie.





Micheline Lanctôt, Patrick Huard et Suzanne Clément dans Guibord s'en va-t-en guerre, de Philippe Falardeau Photo : Micro_scope



Avant qu’il ne s’impose à nous de cette façon, avant même qu’il ne remporte les prix du meilleur acteur de soutien, du meilleur montage et de la meilleure musique au Gala du cinéma québécois, c’est sur les pages du scénario que l’attachante aventure de Guibord s’en va-t-en guerre est née.



En exclusivité, voici donc trois pages du scénario original, choisies et commentées par le scénariste et réalisateur Philippe Falardeau.







« Guibord s'en va-t-en-guerre est une comédie politique sur la démocratie participative – ouf, déjà les grands mots. Le nœud dramatique repose sur une formalité technique à savoir que le député Steve Guibord détient la balance du pouvoir au Parlement le temps d'un vote sur la guerre. Le défi qui se posait était de faire comprendre cette formalité sans devenir fastidieux et éteignoir. Il n'y a rien de pire que des dialogues qui expliquent ce que le spectateur doit comprendre.

» Je me suis servi des clichés du hockey et de la tension comique pour camoufler les explications didactiques. Interrompu par Souverain lors de sa joute de hockey, Guibord apprend qu'il est projeté au centre d'un enjeu national. L'arrivée imminente des journalistes fait monter la tension et force le député à se réfugier dans le vestiaire pour improviser une stratégie. Le tableau qui sert à élaborer le plan de match devient un tableau d'école où Guibord essaie d'y voir clair. Indirectement, il explique au spectateur la mécanique du vote au Parlement.

» La mêlée de presse qui suit parodie les entrevues d'après match où les joueurs peinent à dire quelque chose de substantiel. Il y a un rapprochement à faire entre politiciens et sportifs professionnels qui apprennent à ne rien dire avec des euphémismes farcis de lapsus et de formules éculées.

» Le conseiller Souverain utilise un autre tableau, électronique celui-là, pour souffler les réponses au hockeyeur-député en paraphrasant le philosophe Jean-Jacques Rousseau. L'idée de voir un hockeyeur citer Du contrat social sans l'avoir lu me plaisait beaucoup. »





