Le trésor d’ICI Tou.tv : L’ange gardien, de Jean-Sébastien Lord

Normand, un ancien policier, a le cœur fragile. Dans tous les sens du terme. Employé comme gardien de sécurité la nuit dans un immeuble, il surprend un soir un jeune couple en train de cambrioler un bureau. Et c’est ce soir-là que son cœur le lâchera. Nathalie, la jeune voleuse, reviendra sur ses pas pour l’aider, mais aussi, quelques semaines plus tard, pour demander elle-même de l’aide.

En 2000, Jean-Sébastien Lord réalisait le théâtral et décalé Le petit ciel. Puis, en 2014, son deuxième long, L’ange gardien. Entre-temps, pas d’autres films, mais un temps qui permet assurément de bien comprendre ce que l’on veut dire lorsque l’on parle d’œuvre de jeunesse et d’œuvre de la maturité. Car autant le premier était fantasque et poétique, autant le second est réaliste et tendu.





L'ange gardien de Jean-Sébastien Lord Photo : K-Films Amérique



Tendu, oui, car ce qui anime L’ange gardien, au-delà de l’atmosphère si particulière des nuits d’hiver, entre glaciation et onirisme, est bien cette relation extrêmement particulière entre deux êtres que tout oppose, mais qui découvriront bien vite leur terrain commun, fait de blessures et de traumatismes passés ou présents. Au-delà des mots, au-delà des clichés, ces deux-là vont se comprendre et nouer une amitié filiale que Lord détaille par une caméra à l’épaule aussi sensible qu’attentive.

Évidemment, un tel projet de récit ne pourrait fonctionner sans deux acteurs à la mesure de cette rencontre hors du temps et du commun. Jouant de leur contraste physique naturel, Guy Nadon, tout en force, en pudeur et en vulnérabilité, et Marilyn Castonguay, écorchée à fleur de peau mais jamais victime, sont les ciments de cette chimie inattendue et puissante.

C’est bien ce duo virant parfois au duel, mélancolique et sauvage, qui fait tout le sel de L’ange gardien. Une chimie, une union particulière et sensible, émouvante et profonde qui fait barrage au côté parfois plus didactique du film, qui le porte et l’élève au-delà de sa volonté, parfois, d’en dire trop ou de surexpliquer. Car ce qui se joue entre ces deux êtres perdus, entre ces deux acteurs que tout semblait différencier, c’est bien une rencontre, unique et presque magique, comme, au fond, il ne peut en exister qu’au cinéma.

