Plein écran, épisode 11 : l’avenir de la salle de cinéma

« La salle de cinéma ne disparaîtra jamais. Si c’était le cas, pourquoi y aurait-il encore des restaurants? Les gens ont des cuisines dans leurs maisons. » C’est ainsi que le documentariste baveux Michael Moore répond aux craintes entourant le futur de la salle de cinéma. Si sa boutade est d’une logique implacable, elle ne dissipe pourtant pas tous les doutes!

Netflix, pour ne nommer que lui, est ainsi presque entré en guerre contre le Festival de Cannes, qui refuse de programmer ses films si ceux-ci ne sont pas diffusés en salle. Les chiffres de fréquentation des salles obscures sont, eux, fluctuants pour dire le moins. Et les salles elles-mêmes cherchent des solutions pour varier leurs offres (restaurants, librairies, événements…). Dans ce contexte, quel est l’avenir de la salle de cinéma? Le circuit traditionnel sortie en salle – accès en VOD ou DVD existera-t-il encore dans cinq ans? À Plein écran, nous avons voulu en savoir plus avec deux invités aussi inspirants que stimulants qui connaissent bien la question : Jean-François Lamarche, codirecteur des cinémas du Parc et Beaubien, à Montréal, et Damien Detcheberry, directeur de la distribution pour EyeSteelfilm.



Et comme toujours, Plein écran, c’est de belles recommandations que vous font l’animatrice Helen Faradji et ses invités. Ce mois-ci : le film qui parle le mieux de la salle de cinéma ou tout simplement de cinéma?



Le choix de Jean-François Lamarche : The Player, de Robert Altman (1992)



Le choix de Damien Detcheberry : La nuit américaine, de François Truffaut (1973)



Le choix d’Helen Faradji : La scène où Robert De Niro emmène Cybill Shepherd à un premier rendez-vous amoureux au cinéma pour voir… un film porno suédois dans Taxi Driver (Martin Scorsese, 1976)







En supplément : la salle de cinéma au cinéma, vue par la géniale série Blow Up.







L’épisode 11, « Quel est l’avenir de la salle de cinéma ? »

Tous les épisodes de Plein écran sont sur ICI Première.