Le trésor d’ICI Tou.tv : Un air de famille, de Cédric Klapisch

Tous les vendredis, les Ménard se retrouvent dans le café-restaurant familial. Il y a Henri, le propriétaire, dont la femme, Arlette, joue à la fille de l’air et qui passe ses nerfs sur son serveur. Philippe, le frère, vient de passer à la télévision régionale, et c’est l’anniversaire ce soir de sa femme, Yolande. Betty, la sœur, est une trentenaire célibataire. Il y a aussi la mère, contrôlante et un rien mesquine, et Caruso, le chien paralysé, qui observe tout depuis son coin.

Yolande : À quoi ça sert de garder un chien paralysé?

Denis : C'est décoratif. C'est comme un tapis, mais vivant.

Famille, je vous hais? C’est en tout cas la rengaine que l’on entend clairement en écoutant cet Air de famille, adapté par Cédric Klapisch (qui joue même un petit rôle lors de retours en arrière) d’une pièce de théâtre des géniaux Bacri-Jaoui (comme l’avait été leur précédente – et tout aussi merveilleuse – pièce Cuisine et dépendances). Vacheries, perfidies, non-dits, convenances qui explosent, jalousies : ce qui se trame dans la famille Ménard est aussi drôle que profondément pathétique, l’un n’allant probablement pas sans l’autre.



Henri : Si ça va bien, tu es content. Si ça ne va pas, tu patientes. C'est comme ça, la vie.





Un air de famille, de Cédric Klapisch Photo : France-Film



Cet art de la réplique qui tue, mis en valeur par une mise en scène claire et dynamique, ne serait évidemment rien sans l’abattage et la complicité visible de la troupe de comédiens chargée de donner vie à ces personnages profondément ridicules et profondément humains. Tous étaient d’ailleurs déjà là sur scène et c’est une des idées brillantes de Klapisch que de leur avoir redonné leurs rôles. Car Jean-Pierre Bacri, en bougon qui refuse de s’avouer qu’il est capable d’aimer, Agnès Jaoui, en femme qui se voudrait plus forte qu’elle ne l’est, Catherine Frot, en belle-sœur à collier de perles et gentillesse nunuche, Jean-Pierre Darroussin, en serveur souffre-douleur, Wladimir Yordanoff, en petit patron suffisant et grossier, et Claire Maurier, en mère vipérine, ne sont pas que justes : ils sont aussi hilarants qu’émouvants, réussissant à éviter tout cabotinage ou tout jugement de leurs personnages rongés par les rancœurs.

Yolande : C'est pour les enfants que ça doit être terrible. Heureusement qu'ils n'en ont pas.

C’est peut-être la meilleure leçon donnée par Un air de famille. La comédie n’est rien sans le drame, et vice-versa. Comme dans la vie, tout est question d’équilibre. C’est bel et bien parce que cela fait un peu mal, que l’on s’y reconnaît malgré nous, dans toutes nos lâchetés et méchancetés quotidiennes, et que l’on rit autant devant ce film féroce et poignant. Et nous ne sommes pas seuls. Grand succès en salle, Un air de famille a aussi remporté trois César (pour son scénario, et les performances de Jean-Pierre Darroussin et de Catherine Frot).







Découvrez Un air de famille sur ICI Tou.tv Extra. La bande-annonce (source : YouTube).