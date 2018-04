Marc-André Grondin : l’entrevue CV

Encore bambin, il apparaissait dans des publicités. Ont suivi plusieurs rôles dans des téléromans. Mais c’est sur grand écran, en particulier grâce au rôle de Zachary dans C.R.A.Z.Y., que le talent de Marc-André Grondin a pu être mesuré dans toutes ses nuances, de la puissance la plus brute à l’émotion la plus fine. Avec lui, nous avons eu envie de revenir sur ses présences marquantes au cinéma, jusqu’à L’affaire Dumont, réalisé par Podz en 2012.





Nelligan de Robert Favreau Photo : Aska Films Distribution

Enfant à la cathédrale dans Nelligan (Robert Favreau, 1991)

Je n’avais même pas 7 ans. Mais j’en garde quelques souvenirs. On pouvait voir ma mère, enfin sa main, à l’image, c’était sa première apparition depuis une figuration dans Les ordres. Je me souviens aussi de l’inconfort du costume d’époque! Comme je faisais déjà des téléromans, ce n’était pas très énervant pour moi. C’est drôle parce que j’ai souvent vu des articles mentionner ce rôle comme mes gros débuts au cinéma, alors que c’était un plan de trois secondes, pour de la figuration principale!

Gaëtan et Rachel en toute innocence de Suzy Cohen Photo : Artédis

Gaëtan (enfant) et Jérôme dans Gaëtan et Rachel en toute innocence (également connu sous le titre Ma sœur, mon amour; Suzy Cohen, 1992)

Ça a été une expérience exécrable qui a forgé un peu ma vision de la présence d’enfants sur les plateaux. Et pour ma mère aussi. Je pense même que c’est ce qui l’a amenée à devenir agente, pour pouvoir entourer et protéger ces enfants. Parce que Suzy Cohen, et je ne m’en cacherai jamais, a été tyrannique et agressive même, physiquement. Le premier assistant-réalisateur était heureusement une soie, parce que sinon ma mère m’aurait retiré du plateau au milieu du tournage. Après une semaine, l’acteur principal français ne parlait plus à la réalisatrice. Elle a fini le tournage au Mexique avec un œil au beurre noir! Je me souviens que parce qu’il n’y avait plus de Jell-O sur la table de nourriture, elle avait arraché un téléphone pour le jeter par terre. Le film est sorti neuf ans plus tard et disons que je ne suggérerai peut-être pas aux gens de le louer [rires].

Les fleurs magiques de Jean-Marc Vallée Photo : Antenna

DJ dans Les fleurs magiques (Jean-Marc Vallée, 1995)

Je me souviens même de l’audition, dans son appartement à Ahuntsic. J’avais peut-être deux scènes à faire, mais on a commencé à jaser en oubliant presque de les faire. Il m’en a reparlé depuis en me disant « Je trouvais ça drôle, je me suis surpris moi-même à avoir une conversation avec un enfant ». Ça a vraiment été une belle expérience, même si c’était un tout petit tournage. Pierre Gil, tout jeune, était à la direction photo. C’est la première fois, je crois, que je faisais quelque chose qui me faisait triper. La facture visuelle, l’ambiance, les décors, la musique… j’avais beau faire du téléroman depuis tout petit, c’était la première fois que je ressentais une telle fierté, une attirance. Les journées de tournage, on les allongeait même un peu au-delà des règles parce que ma mère voyait bien que ça ne me tentait pas de partir.

C.R.A.Z.Y. de Jean-Marc Vallée Photo : Les Films TVA

Zachary Beaulieu dans C.R.A.Z.Y. (Jean-Marc Vallée, 2005)

Sans ce film, je ne serais probablement pas là. Je ferais sûrement autre chose. C’est arrivé à un moment où j’étais jeune, j’avais un appartement et des comptes à payer, et je ne voulais pas revenir en arrière, retourner chez mes parents. Je me souviens que j’avais imprimé les papiers d’inscription à l’école d’ébénisterie avant d’auditionner pour C.R.A.Z.Y., un peu sans y penser. Et puis, ça a pris environ six mois pour avoir des nouvelles. Je pensais que j’avais été mauvais. Et comme Jean-Marc ne m’en parlait pas, je pensais qu’il y avait un malaise. Mais quétaine comme il est [rires], il a attendu Noël pour m’appeler et me souhaiter « Joyeux Noël, Zach » (puisque le personnage est né le soir de Noël). Avec Zach, j’ai vraiment pris conscience du poids que ça pouvait avoir, un premier rôle. Je me souviens encore de la première scène qu’on a tournée, celle du psychologue, et au break de lunch, j’ai pris ma tête dans mes mains en me demandant « Mais qu’est-ce que j’ai fait? Je ne serai jamais capable de passer à travers! » Jean-Marc était malade aussi. On a commencé difficilement, avec toutes les scènes de Noël, 40 figurants, de la fumée, des ralentis, de la musique, c’était très complexe et éprouvant. Et personne ne comprenait vraiment ce qu’on faisait. Un peu plus tard, Pierre Even [le producteur] a eu l’idée de faire circuler les rushs dans l’équipe et je me souviens que tout le monde avait tout à coup l’impression qu’on faisait quelque chose de spécial. Après, ça a été ben facile à faire. Le scénario était tellement bien construit. Il n’y avait qu’à suivre le courant.

Le premier jour du reste de ta vie de Rémi Bezançon Photo : Les Films Séville Inc.

Raphaël Duval dans Le premier jour du reste de ta vie (Rémi Bezançon, 2008)

Juste avant, j’ai fait un téléfilm, Aquitaine, pour France 2 et mon accent, ni tout à fait québécois ni tout à fait français, correspondait au personnage. Mais je ne savais pas vraiment si je pouvais fairel’accent avant de poursuivre. Je me suis fait beaucoup d’amis sur ce tournage. Je suis ensuite resté à Paris et j’écoutais les gens parler. Les producteurs du Premier jour du reste de ta vie étaient bien stressés, ils m’ont fait rencontrer une professeure coach, mais le gros du travail avait été fait. Comme c’était un film choral, on tournait par blocs et ça en a pris trois ou quatre avant d’arriver au mien. Donc, au début, pendant environ deux mois, je faisais de la figuration principale. Grâce à ça, mon entrée dans le cinéma français a été vraiment tranquille. Et puis, ce n’était vraiment pas un rôle difficile à faire. Je pense sincèrement que je n’ai pas tant gagné un César pour lui, qu’a posteriori pour C.R.A.Z.Y., qui avait été un immense succès dans le milieu du cinéma français! Je dois aussi avouer que c’est un peu flou pour moi, cette victoire. Je n’étais pas sur scène ce soir-là pour le recevoir, je l’ai récupéré un an plus tard au cours d’un sketch avec Gad Elmaleh et j’ai eu beaucoup de mal à le ramener : Air France ne voulait pas me laisser monter à bord avec! Je me souviens avoir été dans la zone de sécurité à Charles de Gaulle avec plein de gens autour de moi qui se demandaient ce qu’était cet objet! Ça en dit beaucoup sur le mythe et le glamour des récompenses.

Che, 2eme partie de Steven Soderbergh Photo : Les Films Séville Inc.

Régis Debray dans Che, 2e partie : Guérilla (Steven Soderbergh, 2009)

[Rires] Bon, ce rôle, c’est à cause du désistement d’un autre acteur que je l’ai eu. Le même acteur qui avait décliné le rôle que j’ai fini par interpréter dans Le premier jour du reste de ta vie! J’ai eu de la chance. Le responsable du casting de Che était un gros fan de C.R.A.Z.Y. Il m’a appelé et tout s’est passé très vite. En quelques jours, j’étais sur cet énorme plateau! Des stars dans leurs pays respectifs avaient été choisies, mais personne ne se connaissait ni ne parlait forcément anglais. En plus, tout le monde était habillé en militaire, ce qui faisait que personne n’avait l’air plus riche ou plus populaire. Comme si on avait tous été un peu figurants sur les bords.

5150, rue des ormes d'Éric Tessier Photo : Alliance Vivafilm

Yannick Bérubé dans 5150, rue des Ormes (Eric Tessier, 2009)

C’était mes retrouvailles avec Pierre Even, que j’aime beaucoup. J’ai du fun dans ce genre de projet. Les choses qu’on nous permet de faire sont trippantes. Je me souviens d’une scène qui a été coupée au montage finalement, mais qui était un rêve où je me faisais tirer dessus. Il y avait un squib [une poche de faux sang] qui explosait et j’avais un harnais relié à un câble, qui passait à travers le mur, tenu par un homme fort de 6 pieds 6 et 300 livres! Il me tirait et j’arrivais collé dans le mur! On ne fait pas ça souvent, mettons! Cela dit, c’était un projet un peu casse-gueule, un peu plus facile à faire passer sur papier qu’à l’image. Je me souviens du jeu d’échecs. Dans le livre, ça passe bien. Mais il fallait au tournage prendre des précautions pour que ça ne devienne pas risible. Je me souviens aussi que c’était ma première expérience de tournage entièrement en numérique. On filmait tout, même les répétitions, ce qui était un peu difficile.

L'homme qui rit, avec Marc-André Grondin Photo : Métropole Films Distribution

Gwynplaine dans L’homme qui rit (Jean-Pierre Améris, 2012)

Bon, ce film, c’est moi qui décide de faire ce que je n’aime pas : film d’époque, théâtral, en talons hauts, en bas, avec des monologues… Mais je ne l’avais jamais fait. Et puis c’était le scénariste d’Amélie Poulain, avec Gérard Depardieu. Ça m’a été offert. J’aurais été bête de dire non. Et sincèrement, c’était un scénario magnifique, facilement dans les 5 plus beaux que j’ai lus. Bon, après une semaine de tournage, je savais que ça n’allait pas être ça, par contre [rires]. Le tournage ne s’est pas bien passé, humainement. Il y a eu discordance entre la réalisation et divers départements, dont les acteurs. Ça a été souffrant parce que rapidement, je me suis rendu compte que je faisais quelque chose où je n’excellais pas. J’avais besoin de travailler excessivement fort pour donner quelque chose de passable et les gens sur qui je pensais pouvoir compter pour m’aider là-dedans n’étaient pas là. Je me suis retrouvé un peu dépourvu, en collants ¾ et jarretelles!

L'affaire Dumont de Podz Photo : Alliance Vivafilm

Michel Dumont dans L’affaire Dumont (Podz, 2012)

Podz a vraiment rendu cette expérience spéciale. Bon, c’est facile de cliquer avec lui. Quand il a envie de travailler avec toi, il est intéressé, curieux. Il veut être ton ami. Je me souviens, c’est la première fois que je prenais une brosse avec un réalisateur avant de tourner! Je trouvais ça bizarre au début, je ne voulais pas qu’il me voie saoul. Mais avec lui, c’était facile. Et sur le plateau, après, tout est tellement confortable, tu as l’impression que c’est un ami qui te dirige et c’est plus facile être vulnérable. Quand tu connais moins le réalisateur, tu t’abandonnes aussi, mais il y a une petite gêne. Tu contrôles ton image un peu plus. Avec Podz, j'avais en plus l'impression que je n’avais plus besoin de jouer de jeu. Et ce n’était pas évident parce qu’au début, la production avait beaucoup impliqué Michel Dumont et sa femme dans le tournage. Assez pour que ce couple ait l’impression qu’on faisait un film sur eux et pas sur leur histoire. Moi, je fais beaucoup de blagues sur les plateaux, pour décompresser, et sur un film comme celui-là, au sujet aussi lourd, horrible même, et qui relate une histoire vraie, c’était encore plus un besoin. Et eux étaient présents, ce qui rendait mon rire et ceux des membres de l’équipe un peu étranges, déplacés. Il y avait un petit malaise et lorsqu’ils sont venus moins souvent, ça a aidé. Ça a aussi été difficile au début de trouver le bon ton pour le jouer. Je me souviens que ni Podz ni moi ne savions si les gens allaient embarquer dans notre trip. Faire un rôle de composition, c’est rare au Québec, où on aime plus le réalisme extrême. C’est une culture de téléromans. Quand j’ai commencé Dumont, c’était un peu un pari. Changer ma face, ma façon de parler, de bouger… On n’était pas sûr! Mais j’étais vraiment épaulé par quelqu’un qui me rassurait et qui avait besoin de l’être aussi. C’était une vraie collaboration, une fusion. Podz est un super bon directeur d’acteur. Marilyn Castonguay, elle, aime avoir beaucoup d’indications et pose beaucoup de questions. Moi, plus tu m’en dis, moins bon je vais être. Mais il réussissait à nous diriger tous les deux dans la même scène, alors qu’on avait besoin de choses diamétralement opposées. J’étais vraiment impressionné. Quand j’ai fini le tournage, j’étais gonflé à bloc. Il m’a appris à m’abandonner un peu. J’en avais besoin.







L’affaire Dumont sur ICI Radio-Canada Télé vendredi 27 avril à 0 h 35