Dead Ringers, ou la quintessence du style Cronenberg

En 1988, David Cronenberg frappe un grand coup en filmant l’histoire de deux gynécologues jumeaux torontois partageant tout, jusqu’à l’arrivée dans leurs vies de Claire (Geneviève Bujold dans un de ses rôles les plus inquiétants). Mais au-delà du récit, récompensé de dix prix Génie, dont celui du meilleur film en 1989, le onzième film du cinéaste canadien est peut-être aussi celui où peut s’observer le plus précisément son style unique et iconique.

De l’horreur

Si Alter ego a pu rester dans les mémoires, c’est bien sûr en raison de son atmosphère anxiogène, de ses idées tordues, du rouge des tenues du personnel de la clinique des deux frères et de sa plongée dans des cerveaux malades particulièrement poisseuse. Mais c’est aussi grâce aux instruments gynécologiques que va faire créer un des jumeaux et qui n’ont rien à envier aux pires instruments de torture de l’histoire! Éviscération, chair putréfiée, démembrement : rien ne fait peur à David Cronenberg.





Alter ego, de David Cronenberg Photo : Mantle Clinic II



Le thème du double

Rage (Rabid), où une femme se transforme après une greffe, Scanners, où deux frères télépathes s’affrontent, La mouche, où un scientifique est transformé en insecte maléfique, Une histoire de violence, où un homme parfait se révèle une véritable machine à tuer : la dualité de l’être humain, entre façade « normale » et intériorité pervertie, a toujours fasciné Cronenberg. Mais peut-être jamais autant que dans Alter ego, où elle s’incarne à l’écran dans ce double rôle de jumeaux identiques interprété par Jeremy Irons (qui lui a eu le courage de s’y frotter après les refus de Robert DeNiro et de William Hurt).

Le corps

Grand manitou de ce que l’on a pu appeler le genre « horreur corporelle » (body horror), David Cronenberg n’a jamais ménagé les corps humains, leur faisant subir 1001 altérations plus terribles les unes que les autres : de la prise dans le dos où brancher son jeu vidéo (ExistenZ) aux émois sexuels provoqués par des corps meurtris dans des accidents (Crash) en passant bien sûr par les trois cols de l’utérus que possède Claire et la fascination de plus en plus morbide d’un des jumeaux pour les mutations génitales féminines.





Alter ego, de David Cronenberg Photo : Mantle Clinic II

La folie

Grand passionné de psychanalyse (il consacrera même un film à la rivalité entre Carl Young et Freud), Cronenberg ne s’est jamais limité à une étude des corps humains, situant autant les malaises et étrangetés au cœur même de l’âme. Pulsions, névroses, fantasmes et perversions dans les perceptions tant des hommes que des femmes sont tout particulièrement au programme d’Alter ego, qui plonge en plein cœur de la folie qui gangrène de plus en plus ces deux jumeaux.

Le goût de la littérature

Formé à l’Université en littérature, Cronenberg a toujours infusé ses films de cet amour pour les grands auteurs. Burroughs, De Lillo, Ballard… Il a adapté les plus grands, ceux-là mêmes que l’on dit inadaptables. Alter ego ne fait pas exception, puisqu’il est aussi adapté du roman Twins, de Bari Wood et Jack Geasland, fiction inspirée d’une histoire vraie.

Howard Shore et Peter Suschitzky

Fidèle, David Cronenberg a toujours fait appel au compositeur Howard Shore, depuis Chromosome 3, en 1979. Avec Alter Ego, ça a été le début d’une nouvelle collaboration, tout aussi établie désormais, avec le directeur photo Peter Suschitzky, responsable, en grande partie, des ambiances glaçantes des films du Canadien.





Alter ego, sur ICI Radio-Canada Télé dimanche 22 avril, à 2 h 23

La bande annonce (source : YouTube)