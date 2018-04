Le trésor d’ICI Tou.tv : Blackfish

Le 24 février 2010. Pour tous les défenseurs des animaux, la date reste marquante. C’est ce jour-là que Tilikum, une orque de six tonnes évoluant en captivité au parc SeaWorld de San Diego, a tué sa dresseuse, Dawn Brancheau, en pleine représentation. Ce drame terrible a poussé l’Agence fédérale de la sûreté du travail à enclencher une procédure judiciaire contre SeaWorld, et surtout le monde entier à se questionner sur la pertinence de maintenir des animaux sauvages en captivité au seul service de notre divertissement.

C’est cette réflexion qui se trouve au cœur du documentaire Blackfish, qui expose les circonstances de ce drame et retrace l’histoire de cette orque meurtrière depuis 1983 (elle est passée, après sa capture proche de l’Islande, par plusieurs parcs où elle a été responsable d’autres accidents mortels) et après 2010, alors que SeaWorld présentait encore des spectacles la mettant en vedette (elle est morte en 2017). Présenté, notamment, au Festival de Sundance, le film n’a évidemment pas laissé SeaWorld indifférente. La compagnie, dès la présentation du documentaire, l’a dénoncé à hauts cris, mais a aussi refusé de répondre aux questions de la documentariste Gabriela Cowperthwaite.





Blackfish Photo : EyeSteelFilm



Cette absence de point de vue contradictoire pousse-t-elle le film sur les rives du pamphlet à charge? Oui et non. Certes, Blackfish a indéniablement choisi son camp et milite ouvertement pour dénoncer les traitements infligés aux orques dans les parcs d’attractions, ainsi que les conditions de travail imposées aux employés, mais il le fait en déboulonnant avec une rigueur implacable la plausibilité de plusieurs discours officiels (comme celui voulant qu’une telle attaque soit nécessairement la conséquence d’une erreur de l’entraîneuse). Le constat devient vite aussi limpide que l’eau de ces océans d’où sont arrachées ces bêtes : l’industrie des parcs aquatiques est une machine, axée sur la recherche d’un profit maximum, peu importe la qualité de vie de ceux qui doivent la faire fonctionner. Et il n’existe aucune raison valable sauf celle de notre égocentrisme à vouloir que ces animaux soient privés de leur milieu de vie naturel.

Oui, parfois, les effets employés par le film (ralentis larmoyants, musique dramatisante) enfoncent le clou avec une certaine lourdeur, mais ils restent utilisés avec parcimonie et surtout n’empêchent pas Blackfish de captiver le public par son montage dynamique et sa cohérence narrative rare, cause de plusieurs bouffées particulièrement anxiogènes. Tellement que SeaWorld, sous la pression des spectateurs outrés de ce film, a décidé, en 2016, de mettre fin à son programme de reproductions d’orques en captivité. Une œuvre d’utilité publique, en somme. Sauf bien sûr pour les dirigeants de ces parcs aquatiques…







Découvrez Blackfish sur ICI Tou.tv Extra. La bande-annonce (source : YouTube).