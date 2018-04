L’ange gardien en quelques pages

Le cœur de Normand est fragile. Dans tous les sens du terme. Mais un soir, l’organe mal en point de l’homme qui travaille comme gardien de sécurité dans un immeuble sera mis à rude épreuve quand ce dernier croisera le chemin d’une jeune voleuse, Nathalie.

La nuit, l’hiver, une jeune femme écorchée vive, un homme âgé mélancolique et pudique : il n’en fallait pas plus à Jean-Sébastien Lord pour signer un deuxième long-métrage, après Le petit ciel en 2000, aussi sensible que profondément émouvant.





L'ange gardien de Jean-Sébastien Lord Photo : K-Films Amérique



Mais avant que Guy Nadon et Marilyn Castonguay, ce couple de cinéma improbable, mais d’une chimie et d’un naturel indéniables, n’incarnent ces deux personnages, ceux-ci sont nés sur les pages d’un scénario.

Voici, en exclusivité, quelques pages du scénario original de L’ange gardien commentées par le scénariste et réalisateur Jean-Sébastien Lord.



La panne d’électricité (scène no 60 du scénario)

J’ai choisi cet extrait parce que c’est un moment où il y a une puissante intimité entre les deux personnages principaux. Nathalie révèle son souhait le plus cher à Normand. On comprend plus tard dans l’histoire toute la portée émotive de cette demande et à quel point Normand est son dernier recours… Puis, Normand livre également à Nathalie le fond de son âme écorchée. Elle reçoit ces révélations en plein cœur. À partir de ce moment dans le film, il y a un lien entre Normand et Nathalie que plus rien ne peut briser.

J’aime beaucoup cette scène à cause de la lumière. C’est l’absence de lumière, causée par la panne d’électricité, qui crée une bulle propice à ce moment de rapprochement. Lorsque l’électricité revient à la fin de la scène, toute la magie du moment s’évapore en une fraction de seconde. Normand s’empresse de changer de sujet et de reprendre le contrôle de ses émotions, mais lui et Nathalie ont eu le temps de laisser leur marque l’un sur l’autre de façon indélébile.

De plus, dans un film où tout est tourné à l’épaule, il s’agit d’une des rares scènes filmées au trépied. On prend le temps de s’assoir avec les personnages, de laisser doucement l’émotion monter. Pas de musique. Pas de son ambiant. Seulement le silence et les voix des deux protagonistes qui percent doucement dans la nuit. Dès la scénarisation, c’est avec cette simplicité que j’entrevoyais le tournage de cette scène. Il faut dire que Guy Nadon et Marilyn Castonguay, grâce à leur sensibilité et à la justesse de leur jeu, ont donné à cette scène une force émotive que j’avais à peine oser imaginer.

Dans le film, on peut remarquer que quelques répliques ont été coupées du scénario, car elles n’étaient pas essentielles à la scène. J’aime beaucoup supprimer des répliques au montage : cela veut dire que tout a été compris autrement.







