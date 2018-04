Milos Forman en cinq films marquants

Né en Tchécoslovaquie, où il a réalisé ses premiers films en initiant ce que l’on a pu nommer la Nouvelle Vague, Milos Forman est mort le 13 avril à 86 ans. Petit hommage en forme de retour sur cinq de ses films les plus remarquables.





Amadeus (1984)

Huit Oscar, dont ceux des meilleurs film, réalisateur, scénario et acteur, en plus d’une quarantaine d’autres prix glanés ici et là : c’est assurément le film le plus reconnu de la filmographie de Milos Forman. Mais quel film! Le cinéaste plonge avec un souffle hallucinant dans cette histoire de génie, de passion et de rivalité entre Wolfgang Amadeus Mozart et le musicien Antonio Salieri, dévoré par la jalousie et la fascination dans la Vienne du 18e siècle. Deux rôles en or pour Tom Hulce et F. Murray Abraham, tous deux d’une justesse inouïe et mis en valeur par une mise en scène somptueuse entièrement tournée en lumière naturelle, dans de véritables lieux historiques

La bande-annonce (source: YouTube).





Vol au-dessus d’un nid de coucou (1975)

En 1975, Milos Forman tétanise les spectateurs en montrant l’intérieur d’un hôpital psychiatrique (un vrai, à Salem, dont quelques patients sont d’ailleurs figurants dans le film) et la révolte violente dont il est le théâtre à la suite de la rébellion d’un malade contre une infirmière aux méthodes pour le moins brutales. Cinq Oscar plus tard, dont ceux du meilleur film et du meilleur acteur pour Jack Nicholson, le film, inspiré d’un roman de Ken Kesey aux forts accents autobiographiques, reste dans les mémoires comme une expérience de cinéma terrifiante, mais aussi comme une métaphore puissante de toutes les formes de résistance à l’aliénation (qu’elle soit mentale, géographique ou politique).

Un extrait du film (source: YouTube)





Les amours d’une blonde (1965)

En 1965, encore installé en Tchécoslovaquie, Milos Forman signe son deuxième long-métrage (après L’as de pique) et révèle surtout au monde un talent de satiriste unique en observant l’implantation de régiments militaires non loin d’une usine de chaussures afin que les ouvrières y travaillant puissent trouver… chaussure à leur pied. Insolence, fraîcheur, humour et spontanéité (en plus d’une nomination à l’Oscar du meilleur film étranger) : un vent nouveau souffle sur le cinéma tchèque et mondial!

Un extrait du film (source: YouTube)







Man on the Moon (1999)

Avant sa mort en 1984 (que certains tiennent encore pour un mythe), Andy Kaufman aura imposé son humour singulier et pince-sans-rire, absurde et dérangeant autant sur scène qu’à la télévision, notamment au Saturday Night Live. Avec ce film relatant la vie et la carrière de Kaufman, et qui a donné à Jim Carrey ce qui reste encore le rôle de sa carrière, Milos Forman réussit un coup d’éclat en brouillant toutes les pistes du biopic traditionnel, préservant le mystère de cet homme aussi fantasque que sombre, et surtout, en faisant sienne une réflexion particulièrement brillante sur le miroir aux alouettes qu’est la société du spectacle.

La bande-annonce (source: YouTube)





Larry Flint (1996)

Un éditeur de magazines pornographiques provocateur et malin paralysé après qu’on lui a tiré dessus, un procès retentissant contre les ligues de vertu et religieuses, Courtney Love et Woody Harrelson dans des rôles inoubliables : il n’en fallait pas plus à Milos Forman pour, encore une fois, transformer un biopic en réflexion sur la liberté de presse et de parole et le véritable fondement de la décence (une paire de fesses dénudées l’est-elle plus ou moins que les horreurs que font subir les États-Unis à ses minorités?). À la clé, un Golden Globe du meilleur réalisateur et un Ours d’or au Festival de Berlin!

La bande-annonce (source: YouTube)