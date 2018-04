Cannes 2018 : qui sont les heureux élus?

Ils seront 18, ni plus ni moins que d’habitude (à moins que d’autres s’ajoutent en cours de route, ce qui est encore possible). Ces 18 films se disputeront la plus prestigieuse récompense de l’année cinéma : la Palme d’or, que remettra l’actrice Cate Blanchett, présidente du jury 2018, le 19 mai prochain. Seule certitude, ils ne seront pas des films Netflix, ni canadiens. Mais que sont exactement ces films dont plusieurs témoignent d’une véritable volonté de renouvellement? On les décrypte.





Everybody knows, d'Asghar Farhadi Photo : Memento Films Distribution

Everybody Knows, d’Asghar Farhadi : Le génial Iranien, réalisateur du non moins génial Une séparation, réunit à l’écran dans son huitième film le couple Penélope Cruz et Javier Bardem, mais aussi Ricardo Darin pour une histoire de secret révélé alors qu’une femme espagnole revient vivre avec mari et enfants dans sa ville natale. Le Festival l’a aussi choisi comme film d’ouverture.





BlacKkKlansman, de Spike Lee : Spike Lee est (enfin) de retour à Cannes, peut-être la plus grosse surprise de cette sélection. La dernière fois, c’était en 1991 pour Jungle Fever. Son film, conçu pour sortir aux États-Unis cet été, soit un an après les violences de Charlottesville, est une adaptation d’un livre de Ron Stallworth, réunissant Adam Driver, Topher Grace et John David Washington, et évoque l’histoire d’un policier noir ayant réussi à infiltrer le Ku Klux Klan en 1978.





Shoplifters, de Hirokazu Kore-eda : Habitué de la sélection officielle (Tel père, tel fils a eu le Prix du jury en 2013, et presque tous ses films y ont fait un tour), le Japonais au regard si fin et si émouvant pourrait encore une fois marquer les esprits, cette fois avec son récit tissé autour d’une famille d’escrocs et d’une fillette de la rue.





Under the Silver Lake, de David Robert Mitchell Photo : Le Pacte



Under the Silver Lake, de David Robert Mitchell : Après avoir marqué les esprits avec sa relecture du film d’horreur It Follows, le jeune Américain réunit Andrew Garfield, Riley Keough et Topher Grace (encore lui) pour suivre un jeune homme s’improvisant détective alors que la femme dont il est tombé amoureux disparaît, et qui découvre une conspiration aussi pop que diabolique.



Guerre froide, de Pawel Pawlikowski : Après le sublime Ida, le cinéaste polonais trouve la voie de la sélection officielle avec ce film, réunissant Tomasz Kot, Jeanne Balibar et Cédric Kahn pour une histoire d’amour entre la Pologne, l’Allemagne, la France et la Yougoslavie durant les années 50. Une des très belles surprises de cette sélection.



Three Faces, de Jafar Panahi : Le cinéaste iranien assigné à résidence, car trop contestataire, ne fera probablement pas le voyage jusqu’à Cannes (même si le Festival l’a demandé officiellement au gouvernement), mais on peut admirer sa sélection, véritable geste politique qui prouve que le cinéma est aussi une arme de protestation utile. On est évidemment très curieux de découvrir cette histoire autour de trois actrices iraniennes : l’une à la retraite, l’autre très populaire et la troisième en devenir.





Ash is purest white, de Jia Zhang-Ke Photo : Ad Vitam



Ash is Purest, de Jia Zhangke : Personne ne réussit mieux que le Chinois (prix du scénario 2013 pour A Touch of Sin) l’exploration des ravages du capitalisme sur les mœurs de son pays matinée de cinéma de genre. Il devrait à nouveau éblouir en filmant cet amour impossible entre une danseuse condamnée à faire de la prison et un malfrat.



Buh-Ning (Burning), de Lee Chang-dong : Ancien ministre de la Culture sud-coréen, auteur de films puissants et gracieux (Peppermint Candy, Secret Sunshine, Poetry, ces deux derniers récompensés à Cannes), Lee Chang-dong laisse planer le mystère sur ce Buh-Ning, qui ausculte le destin de trois vingtenaires unis par un événement secret et dont l’un prétend être pyromane.





Les filles du soleil, de Eva Husson Photo : Wild Bunch



Les filles du soleil, d’Eva Husson : la cinéaste française avait choqué en 2015 avec son sulfureux Bang Gang. Changement de registre, pour sa première sélection, puisqu’elle se penche, avec les actrices Golshifteh Farahani et Emmanuelle Bercot, sur un bataillon de femmes soldates kurdes en lutte contre les extrémistes (sur le sujet on pourra voir le magnifique documentaire Gulîstan sur ICI Tou.tv).





Netemo Sametemo (Asako I & II), de Ryusuke Hamaguchi : Première visite du célébré cinéaste japonais (son Happy Hour s’était notamment distingué à Locarno en 2015) à Cannes. On est curieux de découvrir son histoire d’amour entre une jeune femme et un jeune homme, sosie de son ancien amoureux disparu deux ans auparavant.





Capharnaüm, de Nadine Labaki : Après ses jolis Caramel et Et maintenant on va où?, la cinéaste libanaise atterrit pour une première fois en sélection officielle, où elle dévoilera son film, que l’on imagine déjà bien émouvant, centré autour d’un enfant qui cherche à se rebeller contre la vie que les adultes veulent lui imposer.





Plaire, aimer et courir vite, de Christophe Honoré : C’est un retour en compétition pour le Français (après Les chansons d’amour en 2009) qui réunit Vincent Lacoste et Louis Garrel pour une histoire d’amour à Rennes et Paris, dans la France des années 90, entre peur du sida et britpop. Le 120 battements par minute de l’année?





Lazzaro Felice, d’Alice Rohrwacher : Son précédent Les merveilles (Grand Prix du jury 2014) avait séduit par son approche sensible, aux confins du documentaire et de la pure magie (aidée par sa collaboratrice, la directrice photo Hélène Louvart, également aux images des films d’Agnès Varda et de Claire Denis). Cette fois, avec Sergi Lopez et Nicoletta Braschi, la cinéaste italienne vise encore plus haut avec cette histoire d’un marginal capable de voyager dans le temps.





En guerre, de Stéphane Brizé Photo : Nord Ouest Films



En guerre, de Stéphane Brizé : Le réalisateur retrouve son acteur fétiche, Vincent Lindon (prix d’interprétation 2015 pour La loi du marché) pour en faire le porte-parole de 1100 ouvriers en lutte contre la fermeture de leur usine. La caution moralo-sociale du festival et du cinéma français?





Yomeddine, d’A.B. Shawky : C’est la surprise de cette sélection. Il s’agit du premier long d’un cinéaste égyptien, connu pour quelques courts métrages documentaires, qui a été financé en partie par une campagne de sociofinancement et évoque le destin de lépreux quittant un camp de malades pour retrouver leurs familles. On ouvre les paris.



Leto (L’été), de Kirill Serebrennikov : En août 2017, le metteur en scène et cinéaste Kirill Serebrennikov a été arrêté par les autorités russes, qui l’accusaient d’avoir détourné des fonds. Une arrestation toute politique, puisque le cinéaste russe est connu pour ses positions contestataires. Lui aussi a été invité officiellement par le Festival, sans garantie qu’il puisse quitter son pays pour présenter Leto, plongé dans le Leningrad de 1981, où naissait le rock russe.





Dogman, de Matteo Garrone Photo : Photographer: regine de lazzaris



Dogman, de Matteo Garrone : Habitué de Cannes (depuis L’étrange monsieur Peppino), l’Italien délaisse le conte étrange (The Tale of Tales, Reality) pour revenir à une approche plus dure et violente (il est le réalisateur de Gomorra, couronné du Grand Prix en 2008), plus qu’adéquate pour évoquer un crime sordide, commis en 1988 en Italie : celui d’un ancien boxeur torturé par un toiletteur pour chien dopé jusqu’à la moelle.





Le livre d’image, de Jean-Luc Godard : Évidemment, à 87 ans, le doyen de la sélection garde le mystère, comme à son habitude. Seul est disponible un mystérieux synopsis (« Rien que le silence, rien qu’un chant révolutionnaire, une histoire en cinq chapitres, comme les cinq doigts de la main »). On se demande aussi si, comme la dernière fois (son Adieu au langage s’était partagé le prix du jury avec Mommy, de Xavier Dolan), il évoquera des « problèmes de type grec » pour ne pas venir sur la Croisette.





En bonus, Solo : une histoire de Star Wars, de Ron Howard : Cannes se paye la traite avec la présentation hors compétition d’une des superproductions les plus attendues de l’été. Autour de Ron Howard se presseront Alden Ehrenreich (mais peut-on vraiment remplacer Harrison Ford?), Woody Harrelson et Donald Glover pour nous permettre enfin de tout savoir de la jeunesse de l’inoubliable cowboy spatial.





Le Festival de Cannes aura lieu du 8 au 19 mai