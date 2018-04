Le trésor d’ICI Tou.tv : Trou story,de Richard Desjardins et Robert Monderie

L’exploitation des ressources naturelles… En soi, c’est plus qu’espéré, essentiel. Profits, retombées économiques, emplois : les bénéfices sont en principe quantifiables, et nécessaires. Mais l’homme étant ce qu’il est, ces activités ne vont pas sans destruction, injustices, ni dégâts. En particulier dans le Bouclier canadien, entre l’Ontario et le Québec, là où se concentrent les trois quarts la production minière au pays.

Trou story remonte aux origines, à la fin du 19e siècle lorsqu’on a découvert les premiers gisements de nickel, d’argent, d’or et de cuivre, en intégrant des documents d’archives rares avec fluidité et dynamisme. Mais rapidement, il aborde aussi le sujet de front: les grandes compagnies d’exploitation minière, souvent étrangères, se sont installées massivement dans ces territoires, créant même parfois des villes dont l’activité est concentrée autour de leurs pratiques. Et il est bien difficile de soutenir que tout le monde bénéficie réellement de ces investissements et profits.





Trou story de Richard Desjardins et Robert Monderie Photo : ONF



En effet, en plus de se servir allégrement dans les sous-sols, lesdites compagnies profitent en général aussi de règles d’imposition qui leur sont très favorables (quand elles sont imposées) et ont le loisir de regarder les municipalités et gouvernements se dépatouiller avec tous les dommages (écologiques, humains, environnementaux…) qu’elles peuvent causer.

Exposant patiemment, mais avec colère, les différents problèmes liés à l’exploitation minière au Canada, Trou story se révèle alors rapidement aussi historique et éducatif que militant et même poétique. Normal, derrière l’œilleton de la caméra se cachent deux hommes qui, en matière de documentaires socioécologiques d’importance, ont déjà fait leurs preuves : Richard Desjardins et Robert Monderie.

Douze ans après leur documentaire majeur, L’erreur boréale, les deux réalisateurs retrouvent donc leur façon de faire aussi unique que sincère : celle qui, à travers une réelle pédagogie informative, leur permet également de dénoncer sans faux-semblants l’appauvrissement matériel et physique du Québec et de lancer un cri d’alarme en prenant position sur des sujets qui ne sont pas passés d’actualité.



Polémique? Dénonciateur? Choc? Probablement. Mais sans contradiction, sans caillou dans la chaussure, sans dents montrées, les choses avancent en général comme un long fleuve tranquille. Ce qui n’est assurément pas une bonne chose.







Découvrez Trou story sur ICI Tou.tv Extra. La bande-annonce (source : YouTube).