L’île aux chiens, la pépite de Wes Anderson?

Chansons chaloupées, couleurs pastel, ravissantes harmonies, exquise direction artistique, rôles décalés et personnages mélancoliques ou mal dans leur peau… Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’univers de Wes Anderson s’est très rapidement singularisé, au point que certains ont inventé pour lui le néologisme « mélancomique ». Voyons pourquoi, avec ce classement bien subjectif des films du Texan, du pire au meilleur.





A bord du Darjeeling, de Wes Anderson Photo : 20th Century Fox

À bord du darjeeling (2007)

Dédié au cinéaste indien Satyajit Ray, qu’Anderson cite souvent comme un de ses maîtres, cette visite de l’Inde en train en compagnie de trois frères peu doués pour communiquer, manque peut-être de cette touche d’inspiration qu’ont les autres films du cinéaste pour réellement être convainquant. Un brin de rigidité, une sensation de formule appliquée, un récit aux enjeux flous : la magie n’opère pas à plein.

Bottle Rocket, de Wes Anderson Photo : Columbia

Bottle Rocket (1996)

Conçu à partir de son premier court métrage éponyme (réalisé de façon autodidacte), ce premier essai andersonien réunit les frères Luke et Owen Wilson, ainsi que Robert Musgrave, et les transforme en petits brigands qui rêvent de gros coups. Le regard sur l’amitié, la masculinité dysfonctionnelle, le ton facétieux : les sédiments de l’œuvre de Wes Anderson sont là. Et même s’ils manquent encore un peu de définition esthétique, l’énergie qu’ils dégagent détonne.

Rushmore, de Wes Anderson Photo : Buena Vista Canada

Rushmore (1998)

Dès son deuxième film, Anderson trouve l’ingrédient secret qui donne ce petit décalage piquant et unique à toute son œuvre : Bill Murray. Tourné dans l’école que le cinéaste fréquentait lui-même, Rushmore plonge dans l’univers d’une école privée en faisant de Jason Schwartzman un élève fantasque et sentimental, et surtout, il organise la première rencontre entre le cinéaste et son genre de prédilection : le récit d’initiation.

Moonrise Kingdom, de Wes Anderson Photo : Les films Séville

Moonrise Kingdom (2010)

Si elle a toujours infusé par touches ses autres films, l’enfance devient le sujet à part entière de ce film qui accompagne Sam et Suzy, 12 ans, dans leur fugue sur une île de la Nouvelle-Angleterre en 1965. Dans ce décor mi-magique, mi-réaliste, on croise Bruce Willis, Edward Norton ou Tilda Swinton, mais aussi deux jeunes acteurs fabuleux, Jared Gilman et Kara Hayward, dont la sincérité et l’enthousiasme contrebalancent parfaitement l’aspect parfois factice de la mise en scène en 16 mm.

Une scène tirée du film The Grand Budapest Hotel Photo : Martin Scali

The Grand Budapest Hotel (2014)

Un grand hôtel dans les années 30, un concierge facétieux (Ralph Fiennes), une poignée d’hôtes dont les péripéties résonnent avec le tourbillon dans lequel est plongée l’Europe, le fantôme de Stefán Zweig flottant sur le récit : Wes Anderson s’en donne à cœur joie, inventant un ton entre le boulevard, le vaudeville et la chronique sociohistorique, tout en concevant un décor à faire fantasmer tout le Mile-End. Peut-être le plus typiquement andersonien de ses films, The Grand Budapest a récolté un grand prix du jury au Festival de Berlin et quatre Oscar (musique, décors, costumes, maquillages et coiffures).

La Vie aquatique avec Steve Zissou, de Wes Anderson Photo : Buena Vista Canada

La vie aquatique avec Steve Zissou (2005)

Steve Zissou est océanographe et veut venger la mort de son partenaire, dévoré par un requin-jaguar. Mais l’expédition ne se passera évidemment pas comme prévu. Peut-être son film qui est considéré comme le plus culte (et le moins vu!), La vie aquatique greffe sur un récit d’aventures une parodie de la vie de Jean-Jacques Cousteau, une réflexion sur l’angoisse de vieillir et des reprises de David Bowie en portugais. Est-ce trop? Pour les allergiques à l’univers ultra-composé du cinéaste, oui. Pour les autres, c’est au contraire un concentré de sa touche si particulière.

Fantastic Mr Fox, de Wes Anderson Photo : Fox Searchlight

Fantastique maître Renard (2010)

Première incursion d’Anderson dans l’univers de l’animation, Fantastique maître Renard est peut-être, paradoxalement pour ceux qui pensent que les marionnettes n’ont pas de cœur, le plus vivant et le plus chaleureux de ses films. Adapté d’un roman du génial auteur jeunesse Roald Dahl par les non moins géniaux Anderson et Noah Baumbach, le film compte aussi sur la voix suave de George Clooney (et de Meryl Streep dans le rôle de Mme Renard) pour donner vie à ce renard malicieux, ironique et formidablement attachant, au sous-texte écologiste fort.

L'île aux chiens, de Wes Anderson Photo : Fox Searchlight

L’île aux chiens (2018)

Dans un Japon étrange et futuriste, les chiens, victimes d’une épidémie de grippe, sont tous bannis et envoyés sur une île-dépotoir. Mais un petit garçon de 12 ans n’est pas prêt à abandonner et part à la recherche de son chien, Spots. Comme d’habitude, Anderson réunit un parterre de vedettes (Bill Murray, bien sûr, mais aussi Bryan Cranston, Ed Norton et Scarlett Johansson), qui ont toutes accepté de doubler ces adorables marionnettes, et soigne sa direction artistique foisonnante avec une précision et une inventivité qui ferait s’évanouir les plus hipsters. Mais dans ce Japon futuriste en animation image par image, ce qui frappe surtout, c’est de voir Anderson transformer ces aventures en œuvre au symbolisme fort, en parabole politique et subversive sur la liberté et la tyrannie, mais surtout en conte d’un dynamisme, d’une inventivité et d’un humour débordant de charme irrésistible.

La Famille Tenenbaum, de Wes Anderson Photo : Buena Vista Canada

La famille Tenenbaum (2001)

Acide, presque méchant, Anderson observe de l’intérieur une famille d’artistes new-yorkais complètement déglinguée et a l’imagination d’offrir à Gwyneth Paltrow son (seul?) meilleur rôle, aux côtés de Gene Hackman, d’Anjelica Huston et de Ben Stiller. À ce jour, La famille Tenenbaum reste non seulement un monument d’humour noir et de bizarrerie douce-amère, mais aussi un des films les plus influents du jeune cinéma indépendant américain.





L’île aux chiens, en salle le 28 mars. La bande-annonce (source : YouTube)