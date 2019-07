120 battements par minute : l’amour au temps du sida

Chaque œuvre l’a abordée à sa façon. Toutefois, peu importe les différences entre les films, la dramatique épidémie de sida qui a débuté dans les années 80 a assurément marqué l’imaginaire de plusieurs grands créateurs. On s’arrête sur cinq d’entre eux.





Scène du film « 120 battements par minutes » Photo : Courtoisie du TIFF

Le militant : 120 battements par minute, de Robin Campillo

Grand Prix du jury au festival de Cannes, auquel Pedro Almodovar aurait voulu donner la palme d’or, le troisième film de Robin Campillo, qui a aussi réalisé Eastern Boys, a la fureur des derniers cris que l’on pousse avant la mort. Plongeant le spectateur au cœur de l’association militante Act Up à Paris et montrant ses héros du quotidien qui, par des actions parfois violentes, se battent contre l’indifférence et l’inaction des institutions publiques, le film est comme une pulsion de vie marquée par l’énergie du désespoir, car ces gens sont aussi ceux qui s’aiment et ceux qui meurent. À la fois chronique politique de ces années noires et portrait intime et exalté d’amoureux et d’amoureuses, il se fond dans la voie d’un ultraréalisme à la française, fébrile et naturel (à la Kechiche ou à la Cantet) pour mieux devenir un film vivant et vibrant, mais surtout profondément émouvant.

Angels in America, de Mike Nichols Photo : HBO

Le poétique : Angels in America, de Mike Nichols

C’est d’abord sous forme d’une pièce de théâtre que le récit bouleversant de Tony Kushner a existé, avant d’être adapté en minisérie de 6 épisodes, diffusée en 2003 sur HBO. En jeu, les débuts de l’épidémie de sida, présentée alors comme « le cancer des homosexuels » et la discrimination dont ceux-ci font l’objet, notamment lorsqu’ils portent des traces physiques de la maladie. Véritable saga, empruntant autant les chemins de l’épique que du fantastique, récompensée par cinq Golden Globes, la série symbolico-intimiste compte notamment sur la présence impressionnante (dans plusieurs rôles!) de Meryl Streep, d’Emma Thompson, ou d’Al Pacino.

Les témoins, d'André Téchiné Photo : Métropole Films Distribution

L’intime : Les témoins, d’André Téchiné

Durant l’été 1984, un jeune homme débarque à Paris. De rencontres en amitiés, de passions en déchirures, André Téchiné tisse la toile d’un destin profondément lié à l’époque, et aux grands bouleversements médicaux qu’elle a connus. En observant cette histoire intime, notamment portée par Michel Blanc, Emmanuelle Béart, Sami Bouajila et Johan Libéreau, André Téchiné parvient sans cesse à porter son regard sur plus grand, plus collectif, pour mieux faire résonner en chacun de nous ce qui se jouait, au juste, autant chez les malades que chez ceux qui les côtoyaient avec plus ou moins de méfiance. Dynamique et romanesque, Les témoins est autant un constat tragique qu’une ode à la vie inspirante, comme un pied de nez insolent de l’amour à la mort.

Tom Hanks et Denzel Washington dans « Philadelphia ». Photo : TriStar Pictures

Le véridique : Philadelphia, de Jonathan Demme

L’histoire est aussi vraie que terrible. C’est celle d’Andrew Beckett, un avocat à qui tout sourit jusqu’au jour où il ne peut plus cacher à ses collègues qu’il est séropositif. Sous prétexte d’une faute, il sera licencié, mais bien décidé à se battre, il poursuivra son ancienne firme en justice et portera en son nom et dans sa chair un combat décisif contre la discrimination des malades. Sous l’œil du regretté Jonathan Demme, qui a été l’un des premiers à oser aborder le sida dans un film grand public – et qui l’a fait avec une franchise et une lucidité remarquables –, Tom Hanks, qui a perdu une douzaine de kilos pour interpréter Beckett, livre l’une de ses performances les plus profondes, les plus sensibles et les plus bouleversantes, évidemment récompensée par l’Oscar du meilleur acteur (le film a remporté celui de la meilleure chanson pour la non moins bouleversante et mémorable pièce The Streets of Philadelphia, de Bruce Springsteen).

Jeanne et le garçon formidable, d'Olivier Ducastel et Jacques Martineau Photo : Les films du requin

Le musical : Jeanne et le garçon formidable, d’Olivier Ducastel et Jacques Martineau

Jeanne aime la vie, les rires et les garçons. Mais peut-on aimer en toute légèreté un jeune homme qui se révèle séropositif? Jeanne pense que oui. Toutefois, la vie réserve des surprises, notamment celle de ce film-coup de cœur, qui ose la comédie musicale sur le fond le plus sombre qu’il soit. Chansons et danses comme remède à la tragédie? En quelque sorte. Jeanne et le garçon formidable, porté à merveille par les sensuels et délicats Virginie Ledoyen et Matthieu Demy, est d’abord un remède décisif à la morosité, une insolence envoyée à la face de la maladie, non pas parce qu’en chanson, tout est plus doux, mais parce qu’en chanson, l’amour et la mort peuvent danser le tango ensemble. Comme dans la vie.







La bande-annonce de 120 battements par minute (source: YouTube). Le film sortira en salle vendredi 13 octobre.