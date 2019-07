Le trésor d’ICI TOU.TV : La vie domestique

C’est fou ce qui peut se passer en 24 heures. Ce que l’on peut observer. Ce qui peut se cristalliser. C’est fou comme 24 heures peuvent suffire, parfois, à composer un beau grand film triste, comme La vie domestique d’Isabelle Czajka.

Dans la vie de quatre femmes habitant une banlieue parisienne cossue, ces 24 heures seront celles où tout va se jouer. Ou plutôt celles où ces femmes vont, malgré elles, faire la preuve de ce que la condition féminine peut avoir de plus aliénant, de plus enfermant, autant pour celle qui est enceinte pour la troisième fois que pour celle qui attend son mari débordé ou que pour celle qui s’occupe avec ferveur de l’aménagement de son intérieur qu’enfin pour Juliette, que l’on va suivre plus précisément, et qui, en attente d’une réponse pour un nouvel emploi, se force à donner des ateliers de lecture dans un lycée professionnel pour fuir la maison.

La vie domestique d'Isabelle Czajka Photo : FunFilm Distribution Inc.

La femme, mode d’emploi? En quelque sorte. Car, en adaptant la romancière britannique Rachel Cusk (elle avait d’abord pensé adapter un roman de Virginia Woolf), la cinéaste Isabelle Czajka réalise un troisième long dont le sens de l’observation bouleverse. Sans dramatisation inutile, elle ausculte sans gants, ni pincettes, tous les mécanismes, intériorisés par les femmes, qui les domestiquent.

Tantôt, le trait est vache, cruel, et certaines de ces femmes sont regardées avec une ironie cinglante, mais point de victimisation chez Czajka. La femme est même son propre bourreau dans ces milieux bourgeois où elle devient « naturellement » en charge de l’intendance, des enfants, du ménage, de l’intérieur, où faire l’amour n’est qu’une tâche de plus à cocher sur la liste des choses à faire, où, sans espace pour elle ni autonomie, elle frôle plus que souvent la crise de nerfs.

La vie domestique d'Isabelle Czajka Photo : FunFilm Distribution Inc.

Et au milieu de ces décors d’une harmonie lénifiante, bercée par une musique sourde et une atmosphère inquiétante (encore plus stressante lorsque s’ajoute dans le récit un fait-divers particulièrement horrible), une femme résiste. Une femme qui refuse de laisser cette chape de plomb s’abattre sur elle. Une femme incarnée avec une force magnifique par Emmanuelle Devos qui, en un regard, une cigarette maladroitement allumée, un tressaillement ou un rire un peu faux, transmet les angoisses, les envies de liberté, l’appétit d’une femme sur la corde raide, celle qui la sépare du néant, celle à laquelle elle se raccroche, désespérément, pour ne pas sombrer dans l’enfer de La vie domestique.

La vie domestique est offert sur ICI TOU.TV EXTRA