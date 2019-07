Trois temps… dans la vie de Guylaine Tremblay

C’est en pleine séance de maquillage pour Unité 9 que la généreuse actrice nous a reçue afin que nous puissions évoquer avec elle, et en trois temps, ce rôle dense et intense de Françoise, une femme terrassée par l’assassinat brutal de sa fille qui préfère fuir Montréal pour s’installer dans sa maison familiale, à Kamouraska. Le deuil lui semble impossible à faire. Jusqu’à ce que la vie se mette à palpiter à nouveau. En 2010, dans le troisième long de Catherine Martin (Mariages, Dans les villes), Guylaine Tremblay est tout simplement bouleversante et habite ce rôle avec une profondeur qui fait résonner cette ode douloureuse et épurée à la résilience (et lui a valu une nomination au prix Jutra de la meilleure actrice).



Quels souvenirs gardez-vous de votre rencontre avec Catherine Martin?

La première fois que je l’ai rencontrée, c’était pour son premier film, Mariages. En fait, c’est la cousine d’Alexis Martin et elle venait souvent voir nos pièces au [Nouveau] Théâtre expérimental, donc c’est pour ça qu’elle m’avait approchée. J’avais lu le scénario que j’avais trouvé formidable, et c’est vraiment devenu un beau film. Catherine a un don assez extraordinaire pour filmer la nature. Par la suite, quelques années plus tard, elle m’a approchée pour Trois temps après la mort d’Anna. En lisant le scénario, j’étais très touchée. J’étais mère à ce moment-là, j’avais eu mes enfants. C’est sûr que j’ai accepté, même si c’était dehors, l’hiver (rires). C’était un sujet ardu, et la nature avait été cruelle avec nous. Cet hiver-là, il y a eu des records de froid à Kamouraska! C’était quelque chose. Mais ça a été toute une expérience!



Comment s’est passée la rencontre avec ce personnage de Françoise?

C’est drôle. C’est un personnage que j’avais vraiment envie d’interpréter parce que je sentais toute sa richesse et sa complexité. Mais en même temps, je disais à Catherine, alors qu’on faisait des répétitions : « Je ne serai pas capable de te donner toute la gomme. » Je me protégeais. J’avais besoin du costume, du décor, de l’éclairage, de tout ce qui fait que c’est un personnage, et que ce n’est pas à moi que ça arrive vraiment. Durant les répétitions, on dirait que je n’étais pas capable d’y aller à cause du sujet, du fait de perdre un enfant. C’était la première fois que j’avais à jouer ça. Pour être honnête, je faisais des cauchemars la nuit, je rêvais que mes enfants se faisaient kidnapper ou que je les perdais dans un lieu public ou qu’on avait un accident d’auto, des drames épouvantables! J’avais dit à Catherine : « Quand je vais sentir que tout l’environnement me rassure, me prouve qu’on est en fiction, ne t’inquiète pas, je vais y aller. » Mais avant, j’avais du mal. C’est la première fois que quelque chose comme ça m’arrivait!

Trois temps après la mort d'Anna de Catherine Martin Photo : K-Films Amérique Inc.

Sept ans plus tard, que vous reste-t-il de ce film?

Un très beau souvenir. Même si, sur le moment, j’ai trouvé ça ardu. C’est un film qui m’a fait aller dans des zones où je n’étais pas allée encore. Comme actrice, ça m’a beaucoup fait grandir. Et puis, c’était une expérience unique. Avant que François Papineau arrive sur le plateau, j’étais trois semaines toute seule face à la caméra. C’est quelque chose à vivre, ça. Toute seule avec ce que j’avais à vivre, dans une grande solitude face à cet œil qui te regarde. Quand j’y repense, ça avait quelque chose de presque initiatique, comme un voyage très particulier. Ensuite, François qui est un ami et un acteur que j’adore est arrivé, je me suis “garroché” dessus comme la misère sur le pauvre monde (rires). J’étais contente de jouer avec quelqu’un! Ça n’a pas toujours été facile, mais ça a été extrêmement enrichissant.

Trois temps après la mort d’Anna, de Catherine Martin, sur ICI RADIO-CANADA TÉLÉ, dimanche 28 mai minuit.

La bande-annonce de Trois temps après la mort d’Anna (source : YouTube)