Félix et Meira en quelques pages

C’est une de ces rencontres qui ne devraient pas avoir lieu. Celle de Félix, jeune héritier célibataire et sans horizon fixe, et de Meira, épouse et mère de famille juive hassidique. Au détour d’une rue du Mile-End, à Montréal, ils vont pourtant se croiser et, le hasard ne leur laissant aucune chance, leurs mondes seront chamboulés.

Brodant autour du thème si fertile de l’amour impossible, Maxime Giroux et son scénariste Alexandre Laferrière (Demain, Jo pour Jonathan) signent un film aussi délicat qu’il est sensible, aussi pudique que nuancé, aussi touchant qu’original, qui observe avec une justesse assez rare et sans voyeurisme ce monde secret et mystérieux des juifs hassidiques.

Félix et Meira de Maxime Giroux Photo : FunFilm Distribution Inc.

Mais avant que ce film ne gagne, entre autres, le prix du meilleur film canadien au festival de Toronto en 2014, avant que l’extraordinaire Hadas Yaron et le charismatique Martin Dubreuil n’habitent ces personnages, c’est sur ces pages de scénario que l’aventure de Félix et Meira est née.

En exclusivité, voici donc trois pages du scénario original, commentées par le scénariste Alexandre Laferrière.

« J’ai choisi cet extrait parce que je trouve qu’il définit bien les personnages du couple Meira et Shulem, l’une ludique et rêveuse, l’autre conservateur et pieux. »

« La séquence avait pour objectifs de montrer d’abord l’intimité de leur union, la rigidité de leur quotidien, et la façon dont Meira s’en évade, grâce au dessin et à la musique. »

« Le défi de cette scène se trouvait essentiellement dans la reconstitution de l’univers des juifs hassidiques et il fallait s’assurer de sa véracité. Nous avons eu la chance de rencontrer Luzer Twersky, interprète de Shulem et lui-même ancien hassidim new-yorkais de la communauté Satmar. Luzer a traduit les dialogues en yiddish et s’est assuré de la crédibilité du rituel matinal. »

Pour référence, un extrait de cette scène (source: YouTube)

Félix et Meira sera diffusé vendredi 10 mars, à 23 h, dans la série Notre cinéma sur ICI Radio-Canada Télé. Il est également sur ICI Tou.tv