La fête du Canada à la télé et sur le web

Animé par Rebecca Makonnen et le rappeur Kardinal Offishall, le spectacle présente un programme prometteur et éclectique : Cœur de pirate, Alex Cuba, Alex Nevsky, Coleman Hell, les Hay Babies, Indian City, Metric et Les 7 doigts de la main fouleront la scène. Des danseurs viendront pimenter certains numéros durant la soirée.

Chaque prestation de ce concert bilingue sera présentée par un fan ou une personnalité dans des capsules tournées un peu partout au pays.

Ne manquez pas La fête du Canada dans la capitale :

Vendredi 1er juillet juin à 21 h sur ICI Radio-Canada Télé, sur ICI Radio-Canada.ca et ici même, sur cette page.