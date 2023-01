Pour une histoire d’un soir et de look

Ces trois femmes au parcours flamboyant ont aussi eu un style très audacieux, une signature vestimentaire, un look tout aussi remarquable que leur magnifique voix!

Robes extravagantes, costumes très théâtraux, chevelure colorée et rasée, paillettes, tutu… Rien de trop beau pour en mettre plein la vue et montrer ses couleurs. En regardant les archives, on ne peut s’empêcher d’établir des parallèles intéressants entre Joe Bocan et Lady Gaga ou encore Klô Pelgag. Marie-Denise Pelletier s’est souvent fait comparer à Cindy Lauper en raison de ses robes à tutu et de ses cheveux rouges : réjouissant! Quant au look de Marie Carmen de l’époque, il nous rappelle beaucoup celui de Barbara, son idole de tous les temps.

Marie-Denise Pelletier Photo : Fair play

Les costumes, pour moi, c'est un espace de création important que j’aime beaucoup. Joe Bocan

On adore cette audace que l’on retrouve aujourd’hui notamment chez Klô Pelgag, Pierre Lapointe et Hubert Lenoir : des styles très inspirés par l’art visuel! Quels autres noms vous viennent en tête?

L'autrice-compositrice-interprète Klô Pelgag est en nomination aux Prix Juno cette année. Elle livrera aussi une performance musicale lors de la Soirée d'ouverture des Prix Juno vendredi. Photo : Facebook / Klô Pelgag

La chanteuse Joe Bocan Photo : Fair play

Voici le montage des meilleurs looks de Marie Carmen, de Joe Bocan et de Marie-Denise Pelletier. Du bonbon!

Autant de looks que Lady Gaga!

