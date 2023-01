Des histoires de patinoires de Cap-Seize à Villeray

Les patinoires font partie de l’ADN du Québec. Elles sont la source de beaucoup de souvenirs et un lieu de rencontres digne des plus belles histoires. De la Gaspésie à la Côte-Nord en passant par les ruelles de Villeray, à Montréal, Les joueurs d’hiver nous amène à la rencontre de ceux et celles qui contribuent à perpétuer une tradition bien ancrée.