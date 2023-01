Réalité et fiction : le protocole de Milwaukee

On a déjà entendu des histoires ailleurs qu’on trouvait trop exagérées pour les mettre dans nos scénarios, même si elles sont arrivées dans la vraie vie; parfois, on les modifie et on les ajuste. Marie-Andrée Labbé, scénariste

On a tout de suite voulu en savoir plus! Marie-Andrée Labbé étant dans un marathon d’écriture, on en a parlé avec Judith Lussier, bras droit de la scénariste dans cette aventure.

La journaliste Judith Lussier est collaboratrice à la recherche et aux textes pour la série Stat : elle lit la première et la dernière version des scénarios. Elle est aussi responsable de la validation des faits médicaux, entre autres, avec le Dr Alain Vadeboncoeur.

Marie-Andrée Labbé et Judith Lussier Photo : Radio-Canada/Julie Artacho

Malgré le voile de mystère qui plane autour de la série, elle a bien voulu nous dévoiler une trame narrative inspirée d’un cas réel : le protocole de Milwaukee.

**DIVULGÂCHEUR**

Si vous n’avez pas encore écouté les épisodes de la semaine du 12 décembre 2022, ne lisez pas ce qui suit.

L’histoire de Marylyn

Tout l’automne, on a suivi Marylyn (Rose-Anne Déry), une mère porteuse qui s’est fait mordre par une chauve-souris. Allergique au vaccin contre la rage, elle devait être suivie étroitement pour surveiller l’apparition de symptômes, puisque la rage est une maladie mortelle. Dans la semaine du 12 décembre, son état s’est dégradé. Le bébé est né par césarienne et était hors de danger, mais pas Marylyn. Après avoir fait des recherches, Emmanuelle (Suzanne Clément) a parlé à Isabelle (Geneviève Schmidt) à propos de cas de guérison liés à la rage. Un traitement expérimental, le protocole de Milwaukee, pouvait être essayé, mais il était controversé et le pourcentage de réussite était faible.

Marylyn (Rose-Anne Déry) Photo : Aetios

Le cas réel médiatisé

Le protocole de Milwaukee a été tenté pour la première fois en 2004 par le Dr Rodney Willoughby, un pédiatre de Milwaukee, sur la patiente Jeanna Giese, âgée de 15 ans. Elle avait été mordue par une chauve-souris qu’elle tentait de libérer. Le Dr Willoughby a proposé un traitement expérimental, donc un coma provoqué qui a laissé le temps à la patiente de combattre le virus. Après 11 semaines à l’hôpital, Jeanna a retrouvé ses forces. Encore à ce jour, le protocole reste controversé, et peu de gens ont survécu à la maladie. Jeanna Giese est la première patiente au monde à avoir guéri de la rage.

Jeanna Giese et le Dr Willoughby Photo : Medical College of Wisconsin

Judith Lussier me révèle que dans le cas de la rage, il y a eu un gros travail d’équipe : la recherchiste avait remis un volumineux dossier sur cette maladie qui entraîne habituellement la mort. Donc, le décès du personnage de Marylyn était déjà dans l’air depuis un moment. Toutefois, au moment où elle devait remettre les textes, Judith a senti que Marie-Andrée trouvait qu’il manquait un petit quelque chose à son histoire.

J’avais envie de surprendre Marie-Andrée et de trouver quelque chose de l’fun, dit-elle. J’ai cherché « rage survit miracle » et je suis tombée sur cette fille de Milwaukee. Judith Lussier

Mais était-il possible qu’une urgentologue n’ait pas pensé à cette solution? Elle a posé la question au Dr Vadeboncoeur. Il lui a répondu que même si un médecin a des renseignements sur les maladies et les traitements, il peut avoir besoin de pousser plus loin ses recherches, surtout dans des cas uniques comme celui-ci, où il est question de rage et d’allergie au vaccin.

L’histoire de Marylyn a alors pris une autre tournure!

Cette anecdote nous montre aussi que l’écriture de séries télé est un travail divertissant. Comme Marie-Andrée Labbé l’a déjà dit à Judith : Ce n’est pas grave si je ne connais pas la fin de l’histoire quand je l’écris, parce que je peux surprendre encore plus les gens si je me surprends moi-même!

Jongler au quotidien avec les maladies

Avant de travailler sur Stat, Judith Lussier n’avait pas toutes ces connaissances en santé.

Marie-Andrée et moi, on est rendues complètement obsédées par toutes les histoires de santé dans l’actualité qui impliquent des infirmières, des maladies. Aussi, ma nièce fait son stage en médecine, elle en sait plus que moi sur le sujet, mais j’arrive à la challenger avec des termes médicaux qui se peuvent. Judith Lussier

Au-delà des maladies surprenantes et des diagnostics, le duo découvre aussi comment fonctionne un hôpital et en apprend plus sur la collaboration entre le personnel.

Merci Judith Lussier!

On va regarder la suite, Stat! .

Stat, du lundi au vendredi, 19 h

C’est ma tournée | Stat : le processus d’écriture de Marie-Andrée Labbé