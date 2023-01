Regardez Il était une forêt, avec Fred Pellerin

ll était une forêt se veut un voyage dans la forêt de 60 hectares de Fred Pellerin, à Saint-Élie-de-Caxton. Il nous fait partager sa passion pour la nature, et nous explique ce que le calme et la lenteur de la forêt lui apportent. On découvre l’abondance exceptionnelle qu’offre ce lieu, on assiste à une chasse aux moustiques, à des bains de glace en nature, on découvre les vertus des plantes, puis on met la table pour un festin forestier sauvage cuisiné par un chef. Tout au long des quatre épisodes de la série, nous portons un regard sur plusieurs aspects de sa terre : le lac, le bois, la forêt nourricière et le temps des sucres. Plusieurs personnes érudites de la faune et la flore viennent aussi faire partager leur passion et dévoiler leurs connaissances à Fred pour que ce dernier apprenne à l’apprivoiser et à en prendre soin pour qu’elle reste en santé pour les générations à venir!

Il était une forêt, du samedi 14 janvier au 4 février, à 20 h, sur ICI Télé

Voici un avant-goût

Bande-anonce

Épisode 1 - Le lac

On découvre cette passion que Fred développe de jour en jour pour la forêt et, par la même occasion, son désir d’en prendre bien soin. Et tout commence par son lac. Fred a entendu dire dans son voisinage que le plan d’eau était en phase d’eutrophisation… Est-ce vrai? Et comment lui redonner une cure de jeunesse, de manière naturelle et écologique? Avec l’aide du biologiste Pierre Magnan et de son cousin Georges, Fred tente de redonner vie à son lac. Puis en compagnie d’Isabelle Picard, ethnologue, on réfléchit sur l’importance de connaître son territoire et ses ancêtres.

L’émission sera en ligne après la diffusion télé.

Épisode 2 - Le bois

La forêt de Fred en est une typiquement mauricienne avec des feuillus et des conifères de toutes sortes. En compagnie du coloré technicien forestier Gilles Séguin, nous tentons d’en savoir plus sur les origines de la forêt de Fred, et les essences qui la composent. Puis, Fred se donne le défi de chauffer une partie de la population de Saint-Élie-de-Caxton en l’approvisionnant en bois de corde. Avec les artistes visuelles Ariane Plante et Annie Boulanger, il découvre sa forêt autrement, et joue avec la lumière et les points d’intérêt de sa terre pour créer ce qui deviendra une carte des sentiers.

Fred Pellerin, en compagnie des coureurs des bois Ariane Paré-Le Gal et Gérald Le Gal. Photo : Productions Micheline Sarrazin II inc.

Épisode 3 - La forêt nourricière

On réduit souvent la forêt à son bois. On dit forêt et on pense à l’arbre. Et pourtant… Si on prend le temps de flâner un peu entre ses verticalités, on y découvre une faune et une flore riches qui y évoluent. Et c’est en s’y intéressant encore de plus près qu’on y découvre un garde-manger hallucinant : chaque espèce y trouve son compte, même les êtres humains. En compagnie des coureuse et coureur des bois Ariane Paré-Le Gal et Gérald Le Gal, on cueille du mangeable de toutes sortes que l’on partagera ensuite avec la communauté dans un festin forestier cuisiné par le chef de l’auberge Saint-Mathieu du Lac, Samy Benabed.

Un festin sauvage. Photo : Productions Micheline Sarrazin II inc.

Épisode 4 - Les sucres

Ce dernier épisode nous plonge dans la saison des sucres. Nous suivons, avec un angle particulier, le processus de production, de la récolte de l'eau d'érable jusqu’à l’embouteillage du sirop. En parallèle, on observe la forêt qui se réveille, les premiers bourgeons et la fonte des neiges. Fred a aussi l’idée de transmettre son savoir sur les sucres à des gens nouvellement venus dans cet univers. Une famille récemment arrivée de la Moldavie profite de cette occasion pour en apprendre sur le rituel des sucres. Et avec l’historien René Beaudoin, on tente de mieux comprendre la place et l’importance d’un tel rituel dans nos traditions depuis des générations.