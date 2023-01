« Je pense qu’en 2023, la clé pour aller de l’avant est de regarder un peu en arrière. »

Sébastien, quels ont été tes sujets et tes entrevues coup de cœur en 2022 à On va se le dire?

Le musicien en moi a toujours un petit thrill chaque fois que j’accompagne au piano ou à la guitare une des personnes invitées. Chaque fois que France Castel vient nous voir, on ressort notre faux band Les Castelettes et on a un fun noir. J’ai aussi adoré accompagner Guylaine Tanguay cet automne sur Le pénitencier, de Johnny Hallyday. C’est une des premières chansons que j’ai apprises à la guitare, quand j’avais 15 ans, et c’est toujours une pièce magnifique à rejouer.

Entrevue avec l’animatrice et comédienne France Castel

Parmi les personnes qu’on invite, il y en a certaines que j’appelle mes piliers . Avec ces gens-là, je sais que la discussion va décoller, qu’on va s’amuser ou qu’il va se passer quelque chose. Les Alex Perron, Isabelle Racicot, Sophie Fouron ou Kim Lévesque-Lizotte de ce monde font partie de ces pierres d’assise sur un plateau. Des gens généreux qui savent comment faire lever la fête de façon pertinente. Sinon, évidemment, Serge Denoncourt qui est toujours plein de surprises…

Nathalie Petrowski et Serge Denoncourt Photo : Radio-Canada/Francis Legault

J’ai aussi redécouvert Nathalie Petrowski cette année. Je me souviens à quel point elle m’intimidait quand j’ai commencé à faire de la télé il y a 16 ans. Maintenant, à chacune de ses visites, je découvre une femme sensible, passionnée et vraiment sympathique. Durant les pauses, on a de très belles discussions sur le cinéma, la littérature, la musique… Je dirais que c’est ma découverte – ou redécouverte – de l’année.

Dans les sujets qui m'interpellent, chaque fois où on parle de politique américaine avec Rafaël Jacob est un moment de bonheur. Ce gars-là est trop fort pour la ligue!

Avez-vous des souhaits pour la nouvelle année?

On dirait que plus que jamais, on commence une nouvelle année dans une incertitude totale tellement le monde est plongé dans une tourmente incroyable. Souvent – et on le mentionne lorsqu’on aborde ces sujets à On va se le dire –, ça semble être plus grand que nous. Que peut-on faire de notre côté, dans notre petite maison, contre l’inflation, la guerre en Ukraine, le réchauffement climatique, les féminicides, les tensions géopolitiques?

Pour 2023, je nous souhaite donc de perdre ce sentiment d’impuissance et de retrouver l’essentiel.

S’offrir du doux, mais aussi moins d’artificiel. La première étape, c’est peut-être de renouer avec certaines valeurs qui faisaient pourtant partie du quotidien il n’y a pas si longtemps : parler à son voisin, s’entraider, avoir envie d’aller vers les autres et les entendre pour vrai, protéger ce que les personnes aînées ont bâti. Protéger ce qu’il reste de beau, d’encore sacré. Je pense qu’en 2023, plus que jamais, la clé pour aller de l’avant est de regarder un peu en arrière. J’aimerais qu’à l’émission, on puisse inviter tout le monde qui peut nous aider à répondre à ces questions, à comprendre tous ces problèmes, et ce, dans tous les domaines.

