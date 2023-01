Regardez La revue culturelle 2022

La culture pour comprendre la vie

Édith Butler et Michel Tremblay ont fêté leurs 80 ans en 2022, une année très prolifique pour la chanteuse et l’écrivain. À quoi ça sert, la culture? , demande André Robitaille. L’auteur des Chroniques du Plateau-Mont-Royal répond en soulignant son rôle essentiel.

À donner un sens à la vie. La culture explique les affaires à tout le monde. On se transmet des explications, pourquoi on vit et comment on vit. Il faut encourager la culture. Michel Tremblay

André Robitaille anime et Catherine Gaudet, François Pérusse et Rébecca Déraspe participent à la revue culturelle 2022. Photo : Pamplemousse média

Le goût du risque

En littérature, au théâtre et au cinéma, Anaïs Barbeau-Lavalette a fait le pari d’aller à la rencontre des autres, en empruntant parfois des chemins minés.

Tu peux créer de façon confortable, mais je trouve que la vie est trop courte pour faire ça, personnellement. C’est beau de se rendre vulnérable. Ça fait partie de ce que devrait être la vie. Anaïs Barbeau-Lavalette

L’audace a également guidé François Pérusse, qui a joué dans un long métrage pour la première fois, Rébecca Déraspe, qui a abordé au théâtre des sujets périlleux, et Catherine Gaudet, qui a choisi la danse comme moyen d’expression.

Le propre d’un artiste, c’est de rêver fort. Il faut qu’il y ait quelque chose de vertigineux à la base qui nous stimule, sinon ça ne vaut pas la peine de jouer. Il faut que ce soit un peu dangereux pour que ce soit excitant! Catherine Gaudet

André Robitaille anime et Zachary Richard et Richard Séguin participent à la revue culturelle 2022. Photo : Pamplemousse média

Créer par plaisir ou dans l’urgence

Animés par des motivations différentes, Zachary Richard et Richard Séguin ont tous deux fait paraître un album contenant une chanson en hommage à leur mère respective. Le premier voulait célébrer la joie de vivre de la sienne, et le second, la remercier d’avoir initié la famille à la culture. L’animateur demande aux artistes si une chanson peut changer le monde.

On ne peut pas sous-estimer l’importance de ces bouteilles qu’on lance à la mer. On ne sait jamais sur quelle rive ça va tomber. Moi, j’ai été élevé dans une tradition où il y avait une responsabilité des artistes envers le public. Et cette notion est une chose à laquelle je tiens absolument : être au service du bien-être du monde. Zachary Richard

André Robitaille anime et Manuel Mathieu participe à la revue culturelle 2022. Photo : Pamplemousse média

Une foule de découvertes

La revue culturelle 2022 prend soin d’attirer notre attention sur des artistes que le grand public connaît moins, mais qui sont à découvrir absolument. Parmi ce groupe, la troupe de danse DM Nation, de Lévis, championne du monde de hip-hop; Laura Niquay, gagnante du premier Félix de l’album de l’année en langue autochtone; Michaëlle Sergile, qui raconte l’histoire des communautés noires avec ses tissages; et Manuel Mathieu, un artiste visuel dont le travail se promène aux quatre coins du monde.

La revue culturelle 2022, sur ICI Télé le 6 janvier à 21 h, et en rediffusion le 8 janvier à 17 h.

À la suite de la diffusion, l’émission sera accessible pour visionnement dans ce billet.