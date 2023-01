Les journalistes de Radio-Canada à l’étranger se racontent à Céline Galipeau

Marie-Eve Bédard et Raphaël Bouvier-Auclair à Paris, Tamara Alteresco en Europe de l’Est, Philippe Leblanc en Asie, Azeb Wolde-Giorghis et Frédéric Arnould à Washington, nous ont raconté le monde tout au long de l’année qui vient de se terminer. Après avoir été aux premières loges des bouleversements qui ont ponctué l’actualité mondiale, ces journalistes en poste à l’étranger raconteront leurs expériences sur le terrain, les situations qui ont le plus marqué leur esprit et les défis qu’ils et elles ont dû surmonter.

L’émission En direct du monde sera enregistrée en direct uu studio D de la nouvelle Maison de Radio-Canada à Montréal le jeudi 12 janvier 2023, de 20 h à 22 h.

L’émission sera accessible ici après sa diffusion.