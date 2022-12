Pour une troisième année consécutive, Isabelle Racicot et son comité ont retenu une dizaine de personnes, connues et moins connues, et d’horizons divers, qui les ont ébranlés, bousculés ou inspirés.

À ses côtés, des experts et expertes aborderont les différentes thématiques liées à ces personnalités fascinantes et fourniront des pistes sur les raisons de leur fort rayonnement médiatique.

Jean-Philippe Pleau, sociologue, Isabelle Racicot, animatrice et Martine St-Victor, stratège en communication Photo : Pamplemousse média/Bertrand Exertier

Regardez Les dix de 2022

Mardi 3 janvier, à 19 h

À la suite de la diffusion, l’émission sera accessible pour visionnement dans ce billet.