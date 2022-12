Regardez C’est Noël pour emporter

C’est Noël pour emporter est de retour avec une nouvelle émission sous le signe des retrouvailles.

France Beaudoin et les personnalités qu’elle a invitées pour l’occasion nous offrent le cadeau de la lecture avec C’est Noël pour emporter, le samedi 24 décembre à 19 h, sur ICI Radio-Canada Télé.

France Beaudoin reçoit Boucar Diouf, France Castel, Léane Labrèche-Dor, Michel Jean, Maude Guérin et Dany Turcotte. Dans une ambiance féérique, ils et elles revisitent les moments forts de l’année et proposent leurs lectures coup de cœur. Et comme la tradition se poursuit, les livres suggérés seront offerts en cadeau par centaines à travers la francophonie.

Elliot Maginot au spécial C’est Noël pour emporter Photo : ICI ARTV

L’émission sera accessible ici après la diffusion le 24 décembre.

À découvrir aussi : Du réconfort pour emporter

Regardez ces rencontres chaleureuses, animées par France Beaudoin, où huit artistes nous offrent une prestation musicale exclusive avec les musiciens et musiciennes de Pour emporter et s’ouvrent sur leurs inspirations ainsi que leurs coups de cœur.

Découvrez les entrevues avec Claudia Bouvette, Kim Richardson, Tire le coyote, Patrice Michaud, Michel Rivard, Marie-Josée Lord, Luce Dufault et Elliot Maginot!