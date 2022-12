Regardez le concert de Yannick Nézet-Séguin et l’OM : Des airs de fêtes 

Retrouvez vos airs festifs favoris dans des arrangements jazzés qui vous transporteront d’une ambiance intime et feutrée vers une fête à grand déploiement.

Ce concert Des airs de fêtes sera présenté le dimanche 18 décembre à 20 h sur ICI TÉLÉ, le lundi 19 décembre à 20 h sur ICI ARTV et à la radio sur ICI MUSIQUE le samedi 24 décembre à 19 h.

Yannick Nézet-Séguin réunit les univers populaire, classique, québécois et américain, dans un plaisir sans retenue Photo : Alex Pittet

Au podium, Yannick Nézet-Séguin réunit les univers populaire, classique, québécois et américain, dans un plaisir sans retenue, en compagnie de 75 musiciens et musiciennes, et d’un chœur de plus de 100 voix.

Le concert sera en ligne ici, après la diffusion le dimanche 18 décembre à 20 h