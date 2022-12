Regardez le documentaire : Femmes symphoniques

Au Canada, Dina Gilbert (directrice musicale et cheffe de l’Orchestre symphonique de Kamloops et des Grands Ballets Canadiens de Montréal), Mélanie Léonard (directrice musicale et cheffe de l’Orchestre symphonique du Nouveau-Brunswick et de l’Orchestre symphonique de Sudbury) et Naomi Woo (cheffe adjointe de l’Orchestre symphonique de Winnipeg) incarnent à merveille cette nouvelle ère dans le monde de la musique symphonique.

Un jour, ça fera partie intégrante du paysage en musique classique et ça ne sera plus quelque chose de rare. Mélanie Léonard, cheffe d'orchestre

Mélanie Léonard, cheffe d'orchestre Photo : Radio-Canada

Car même si elles sont à des étapes différentes dans leur carrière, nos jeunes cheffes sont toutes animées par le même besoin de sortir la musique classique des sentiers battus.

Le documentaire sera accessible ici, après la diffusion le 17 décembre 21 h