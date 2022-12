Les deux premiers épisodes d’À cœur battant : entre malaise et nécessité

À cœur battant, à compter du mardi 10 janvier à 20 h sur ICI Télé.

Danielle Trottier planche sur cette série depuis 2019. Elle a visité de nombreux centres qui viennent en aide tant aux victimes qu’aux agresseurs. Elle a été intriguée par le parcours et les histoires des hommes qui commettent des gestes violents dans leur famille ou leur couple.

Ce qui m’intéresse, c’est d’aller voir du côté de qui produisait la violence. J’ai voulu savoir pourquoi et comment ça se fait qu’ils se donnent le droit de frapper ou de tuer leur femme. Danielle Trottier, scénariste

Le comédien Roy Dupuis interprète Christophe L'Allier dans la série À coeur battant. Photo : Aetios Productions/Éva-Maude TC

Après l’avoir suivi trois ans à l'École Marie-Labrecque dans Toute la vie, on retrouve le psychoéducateur au Centre de prévention de la violence (CPV), un organisme communautaire qui intervient auprès des hommes violents.

On aide les hommes à contrôler leur violence et leur impulsivité, même ceux pour qui on pense qu’il est trop tard. Christophe L’Allier (Roy Dupuis)

On le voit à l’œuvre dès le premier épisode. Pendant un simple appel de suivi, Christophe tombe par hasard sur un homme en crise. Sa rapidité d’action permet d’éviter un drame.

Christophe L’Allier est dévoué à sa cause : la non-violence. Il ne prend pas les hommes en pitié et ne s’apitoie pas sur leur sort. Il est ferme, empathique et, surtout, trouve les bons mots pour que les hommes assument la responsabilité de leurs gestes.

Gabrielle Laflamme, l’avocate qui protège les victimes

Gabrielle Laflamme (Eve Landry) Photo : Radio-Canada/Eric MYRE

Si Christophe L’Allier penche du côté de l’empathie, Me Gabrielle Laflamme (Eve Landry) est du côté de la colère. Elle ne comprend pas comment la société laisse toute cette violence s’insinuer dans les familles. Elle s’applique à utiliser tous les outils législatifs à sa portée pour mettre les agresseurs hors d’état de nuire.

« Gabrielle représente ma propre colère […] Elle me fait tellement de bien! Quand elle arrive dans mon écran, je peux dire ce que je ressens comme femme solidaire des autres femmes. Mais je sais que juste la colère ne pourra pas changer les choses », explique Danielle Trottier.

Les deux personnages ont le même objectif, soit de faire cesser la violence, mais leurs visions sont différentes, ce qui les force à se remettre en question.

On la vit au quotidien, la violence, et on s’habitue à la tolérer à un tel point qu’on ne la voit plus; on l’endure et ça gâche nos journées. La violence, on la tolère beaucoup dans l’ensemble de la société. Danielle Trottier

Des scènes dures à voir

Même si les scènes de violence ne sont ni gratuites ni trop graphiques, il faut avoir le cœur bien accroché pour les regarder. C’est difficile de voir une telle charge de rage se déverser sur une personne qui mange les coups.

« Je ne suis pas là pour magnifier les scènes plus violentes. On voit déjà beaucoup de violence à la télé et au cinéma. Donc c’est très délicat chaque fois, et on se pose la question chaque fois à savoir comment on les traite, avec les acteurs, jusqu’où on va, qu’est-ce qu’on montre, qu’est-ce qu’on ne montre pas… Au final, c’est le travail des intervenants qui nous intéresse », explique le réalisateur Jean-Philippe Duval, qui a également travaillé sur Unité 9 et Toute la vie.

Un peu plus sur la famille de Christophe L’Allier

Patrick L'Allier (Jean-Nicolas Verreault) Photo : Radio-Canada/Laurence Grandbois Bernard

On sait que Christophe L’Allier a vécu une enfance difficile, baignée dans un environnement violent. Sa famille dysfonctionnelle ne sera pas trop loin dans À cœur battant. On reverra son frère Patrick (Jean-Nicolas Verreault) ainsi que sa mère, Édith (Micheline Lanctôt).

On pourrait croire que cette famille nous a révélé par mal de choses, mais il lui reste encore quelques cadavres de cachés. Danielle Trottier

