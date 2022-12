Quoi regarder à la télé cet hiver?

Il y aura la très attendue compétition musicale Zénith avec Véro, le retour des Petits tannants avec Pierre Hébert, et l'intrigante série policière Larry, sans oublier toutes les émissions qui se poursuivent. Voici un aperçu de la programmation à venir :

Les nouveautés de l’hiver

Zénith

À partir du jeudi 19 janvier à 20 h

Je pense qu’on va vous en mettre plein la vue. Le plateau sera spectaculaire. Je suis très excitée de vous présenter ça. Véronique Cloutier

Zénith Photo : Radio-Canada

Dans cette grande compétition musicale entre générations, et en direct, l’animatrice sera aux côtés des capitaines d’équipe Normand Brathwaite (génération boomers), Élyse Marquis (génération X), Félix-Antoine Tremblay (génération Y) et Claudia Bouvette (génération Z).

Le concept : quatre artistes viennent présenter un numéro de variétés à grand déploiement et doivent séduire les quatre générations dans la salle, soit 100 personnes qui seront appelées à voter.

À cœur battant

À partir du mardi 10 janvier à 20 h

Christophe L’Allier, personnage de Toute la vie, revient pour la série À cœur battant, écrite par Danielle Trottier (Unité 9, Toute la vie). De plus, la comédienne Eve Landry y tiendra un rôle.

Roy Dupuis y incarne un intervenant, psychoéducateur de formation, qui travaille au Centre de prévention de la violence (CPV), un organisme communautaire qui intervient auprès des hommes violents.

Le problème, c’est la violence. Il faut aller à la souche, il faut s’occuper de ceux qui sont violents, et c’est un peu la philosophie de Christophe d’ailleurs. Roy Dupuis

Je vais jouer Me Gabrielle Laflamme. Christophe va défendre les hommes violents, et moi, je suis la procureure de la Couronne, qui défend les victimes. Les deux, on est contre la violence, mais on prend ça d’assaut de différentes manières. Eve Landry

Le comédien Roy Dupuis interprète Christophe L'Allier dans la série À coeur battant. Photo : Aetios Productions/Éva-Maude TC

C’est un sujet [la violence] qui est quand même assez présent, qui a probablement toujours été présent, c'est juste qu’aujourd’hui, on l’identifie mieux, on le comprend mieux. Roy Dupuis

Larry

À partir du mardi 10 janvier à 21 h

Cette série policière est une création du duo formé de Stéphane Bourguignon et de Patrice Sauvé, qui avait aussi fait équipe pour La vie, la vie.

Benoît Gouin interprète le personnage de Larry dans la série Larry Photo : Avenue Productions

On fait la connaissance de Larry (Benoît Gouin), ancien policier tombé en disgrâce. Sa femme (Monique Spaziani) se retrouve handicapée à la suite d’une fusillade entre deux gangs de rue; elle en est une victime collatérale. Dévasté par l’incident, Larry essaie par tous les moyens possibles de trouver les responsables.

Aussi de la distribution : Sharon James, Macha Limonchik, Simon Lacroix, Irdens Exantus, Anglesh Major, Germain Houde, Naïla Louidort, Vincent Paradis-Montplaisir, Madani Tall, Michaëna Benoît, Andrew Prashad et Steve Diouf.

Alpha_02 : le mystère Alexandre Cazes

Les 2, 3, 4 et 5 janvier à 21 h

Dans cette série documentaire en quatre épisodes, les journalistes Monic Néron et Simon Coutu retracent l’histoire d’Alexandre Cazes, jeune génie informatique retrouvé sans vie dans une prison de Bangkok en 2017. À la suite de sa mort, on a appris que le jeune Trifluvien de 25 ans était détenu en Thaïlande sur ordre du FBI, arrêté sous 16 chefs d’accusation, dont trafic de drogue et d’armes à feu.

Loto-méno : épilogue

Mercredi 4 janvier à 20 h

Le quatrième épisode de la série documentaire Loto-méno porte sur les répercussions concrètes qu’a eues cette série sur le monde politique, les spécialistes, les médecins et évidemment les citoyennes et citoyens.

Il était une forêt

À partir du samedi 14 janvier à 20 h

Fred Pellerin nous amène sur son lopin de terre, à Saint-Élie-de-Caxton.

En quatre épisodes, il nous fait découvrir le langage des arbres, des plantes, des animaux et des gens colorés qu'on peut y croiser. La série explore 60 hectares de terre, de lac et de forêt en compagnie du conteur. La préservation de la santé de la terre pour les générations à venir est au cœur de la série.

Fred Pellerin dans une scène de la série documentaire « Il était une forêt » Photo : Productions Micheline Sarrazin II inc.

Les retours tant attendus

Doute raisonnable

La deuxième saison, à partir du lundi 9 janvier à 21 h

Au début de la deuxième saison, Alice, mon personnage, a été mise à l’écart de son travail pour faute disciplinaire. Elle est en retrait pendant deux mois. On la retrouve après ce temps. Il n’y aura pas eu d’introspection. Elle s’est refermée sur elle-même et elle revient avec une anxiété très aiguë, ce qui va affecter son travail. Elle a encore de gros cas à défendre. Il y aura des enquêtes vraiment denses. Elle le fera avec rigueur et dévouement. – Julie Perreault à propos de son personnage d’Alice

Alice Martin-Sommer, interprétée par Julie Perreault, dans Doute raisonnable Photo : Aetios Productions

Dans cette deuxième saison, le personnage d’Alice se dévoile avec énormément de complexité. La série nous plonge dans l’action. Alice et les enquêteurs du GICCS s’occupent de crimes toujours plus déconcertants : un mystérieux prédateur s’acharne sur des femmes âgées, un mineur maintient avoir été agressé pendant plusieurs années par un suspect de 20 ans son aîné, une plainte d’agression entre conjoints donne du mal à Alice, qui tente de départager le vrai du faux, etc.

Aussi de la distribution : Marc-André Grondin, Kathleen Fortin, Gabrielle Poulin B. et Benz Antoine

Les petits tannants

À partir du vendredi 13 janvier à 20 h

Pierre Hébert revient à la barre de l’émission familiale Les petits tannants, qui en est à sa deuxième saison.

« L’année passée, on avait eu 400 inscriptions. Cette année, on en a eu 2400. On a la crème de la crème des petits tannants. Ils parlent, ils jasent et ils sont surprenants; ils disent des affaires que jamais je n’aurais pensé qu’ils puissent dire sur leurs parents. C’est vraiment rafraîchissant. J’entends souvent les caméramans rire, et ça, c’est rare, alors je sais que le show est bon. » – Pierre Hébert

Pierre Hébert Photo : Sphère Média/Karine Dufour

Les mecs

La troisième saison, à partir du mercredi 11 janvier à 21 h 30

Pour le troisième et dernier volet de la série Les mecs, plusieurs défis attendent Christian (Christian Bégin), Simon (Alexis Martin), Martin (Normand Daneau) et Étienne (Yanic Truesdale), nos quatre quinquagénaires.

Aussi de la distribution : Alexandre Nachi, Nathalie Mallette, Julie Ménard, Lynda Johnson, Catherine Renaud, Pascale Bussières et Béatrice Picard

Étienne (Yanic Truesdale) ayant décidé de partir en Australie, Christian (Christian Bégin) joue les agents d’immeubles pour l’aider à louer son condo avant de partir. Simon (Alexis Martin) doit se rendre à un 25e anniversaire de mariage; ira-t-il avec ou sans Geneviève (Lynda Johnson) ? Pendant ce temps, Martin (Normand Daneau) cherche à vaincre l’ennui depuis que Sophie (Nathalie Mallette) est partie chez sa sœur. Photo : pierre crepo/pierre crepo

L'œil du cyclone

La deuxième saison, à partir du lundi 9 janvier à 19 h 30

Isabelle Gagnon (Christine Beaulieu), divorcée et mère de trois enfants, vit toujours dans l’œil du cyclone. Les enfants grandissent, mais sa tempête parentale ne perd pas en intensité pour autant, au contraire! Que ce soit les besoins de Jade (Emi Chicoine) qui étudie désormais en Gaspésie, les épisodes d’anxiété de Jules (Joey Bélanger) ou les frasques d’Emma (Juliette Aubé), les sources de stress changent, mais elles ne sont pas moins puissantes. C’est sans compter une potentielle histoire d’amour qu’elle n’est peut-être pas prête à gérer.

Aussi de la distribution : Véronique Cloutier, Catherine Souffront, Danielle Proulx, Luc Senay, Patrick Hivon et Pierre-Yves Cardinal

Isabelle (Christine Beaulieu) et Éliane (Véronique Cloutier) Photo : KOTV

Sans rendez-vous

La deuxième saison, à partir du mercredi 11 janvier à 21 h

Marie-Andrée Labbé (scénariste) était vraiment très inspirée pour la deuxième saison. On retrouve tous ces personnages auxquels on était attachés, mais il y a aussi tous les patients et patientes que je reçois dans mon bureau. La clinique va bien, mais la santé sexuelle des gens un peu moins. Magalie Lépine-Blondeau

Sarah (Magalie Lépine-Blondeau) Photo : Radio-Canada

La deuxième saison de Sans rendez-vous parle d’identité, de pardon, de résilience, d’amour sous toutes ses formes et… de sexualité, bien entendu. La vie de Sarah (Magalie Lépine-Blondeau) est chamboulée par le retour de Marianne (Diane Lavallée), sa mère, une femme difficile à suivre qui la fait passer par toute la gamme des émotions. Par l’entremise de Marianne, Sarah fait la rencontre d’Odile (Violette Chauveau), une femme d’une cinquantaine d’années qui est photographe professionnelle et pour qui elle a une attirance presque instantanée.

Aussi de la distribution : Isabelle Vincent, Fabiola Nyrva Aladin, Mikhaïl Ahooja, Stéphane Rousseau

Les émissions qui se poursuivent