De grandes espérances : l’amour suprême et le bonheur (avec soi-même?)

Dans la série Sans rendez-vous, Yasmine est une jeune infirmière adorable et un peu maladroite. Au début de la première saison, elle a un secret bien gardé : sa virginité tardive. Pour elle, le sexe, c’est sacré. Elle a des étoiles dans les yeux quand un homme lui plaît, ça tourbillonne dans sa tête et dans son cœur, mais elle ne sait pas trop comment s’y prendre. Au fil des épisodes, Yasmine arrive à s’ouvrir davantage aux autres et à croquer la vie à pleines dents. Après tout, c’est surtout soi-même qu’il faut aimer! Fabiola Nyrva Aladin prête ses traits à ce personnage étonnant qu’on a envie de prendre dans ses bras.

– Vous avez notamment fait vos armes à la Ligue nationale d’improvisation (LNI) et au Punch Club. On dit souvent que l’impro nous aide à sortir de notre coquille, à nous lâcher. Vous qui êtes d’un naturel pimpant, quel défi cela a-t-il représenté d’incarner Yasmine, une femme un peu réservée? J’ai adoré pouvoir jouer une personne dont la majeure partie de la personnalité représente un aspect mineur de la mienne. Malgré ce que vous nommez comme un naturel pimpant (merci!), je suis une femme d’écoute plus que de paroles, et cela est un bon point en commun avec elle. À l’inverse, l’extravagance est un aspect mineur de Yasmine, alors elle m’inspire dans cet équilibre.

– Quelles scènes de Sans rendez-vous vous ont particulièrement marquée? Assurément la scène du cabaret burlesque, lors de la première saison, et celle du mariage, lors de la deuxième saison. Ce sont des moments importants dans la courbe du personnage et ce sont des situations exceptionnelles que je ne crois pas vivre en tant que Fabiola. C’est un immense privilège de pouvoir les vivre à travers Yasmine.

En même temps, la simplicité et l’efficacité des scènes de groupe à la clinique demeurent mes moments préférés de la période de tournage. Fabiola Nyrva Aladin

– Si vous invitiez Yasmine à un souper de famille, en quels termes la présenteriez-vous? Je vous présente Yasmine, ma petite sœur. Ne lui posez pas une question dont vous n’êtes pas prêts à recevoir la réponse!

– Sans rendez-vous aborde avec tendresse et humour, et sans tabou, les questions de diversité sexuelle et de genre. Êtes-vous d’avis qu’il faut pouvoir parler de tout? Complètement. Comme on a accès à tout ce qui existe, au bout des doigts, sans accompagnement pour discerner le vrai du faux, tant mieux si la télé peut offrir une vitrine sur une réalité qui touche tout le monde à un maximum de deux degrés de séparation, j’en suis convaincue.

– Avez-vous un secret de plateau à nous raconter ou une anecdote à propos de vos complices? Ouf! Bonne question! Je suis trop loyale pour vendre mes amis, mais j’avoue que si l’on pouvait rallonger les journées qui nous réunissent tous, on le ferait.

– La scénariste de Sans-rendez-vous, Marie-Andrée Labbé, a expliqué que le secret pour une bonne série, c'est la magie. Comment opérait-elle sur le plateau? La magie s’est opérée lors de notre rencontre. Lors de la lecture de groupe, on a réalisé que, sans effort, nous étions compatibles professionnellement et personnellement, et cela a assurément créé de la magie.

Personne ne travaille que pour soi; nous travaillons ensemble, main dans la main, pour faire honneur aux textes grandioses de Marie-Andrée, notre brillante amie. Fabiola Nyrva Aladin

– Yasmine découvre que le grand amour n’est pas forcément lié à cette quête de l’autre, mais qu’il s’articule avant tout autour de l’amour qu’on porte à soi-même. Est-ce une approche que vous adoptez dans votre vie personnelle? On dirait que plus j’y réfléchis, plus j’adhère au principe. C’est la première étape pour être heureux, puisqu’on n’a que deux certitudes dans ce bas monde, premièrement la mort (bon, pas très jojo), et la deuxième est celle à laquelle on ne réfléchit peut-être pas suffisamment :

nous sommes la seule personne qui, sans l’ombre d’un doute, nous accompagnera pour toute la durée du chemin. Il faut bien s’assurer que ce soit agréable! Fabiola Nyrva Aladin

– En 2023, on vous verra au Théâtre Jean-Duceppe dans la pièce Tony vend des billets. On vous verra aussi au cinéma dans le film Viking et dans le court métrage Feu rouge, et c’est sans compter vos talents de chanteuse. Est-ce qu’il y a d’autres disciplines artistiques que vous aimeriez essayer? Mon grand rêve caché, c’est la danse. J’adore la danse. En regarder, faire semblant d’en faire : j’ADORE la danse. Malgré mes jambes un peu croches, j’aimerais bien m’y mettre!

