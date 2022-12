Gregory Charles : de petit chanteur à chef de chœur

Qui dit temps des Fêtes dit chorale, et qui dit chorale dit… Gregory Charles! Les archives nous transportent dans la jeunesse du jeune musicien prodige, lorsqu'il a eu la piqûre pour les chants de groupe. C’est même à sa demande que sa professeure de première année a créé le groupe à l’époque, le premier ensemble vocal d’une longue série.

Il n'y a rien qui vient me chercher comme avoir 2, 4, 20 ou 50 personnes qui chantent ensemble! […] D'après moi, ce n'est pas possible de chanter et d'être de mauvaise humeur en même temps.

Gregory Charles