Regardez Des grelots dans le bungalow

C’est le retour du variété-télé musical du temps des Fêtes! Hybride entre un pastiche d’émission de service s’adressant à la femme moderne des années 70 et une fantaisie jouée et chantée à la manière d’un film de Jacques Demy, Des grelots dans le bungalow met en vedette les animatrices Chantal Lamarre et Sylvie Dumontier (Gayle et Gert Galipeau), épouses, mères et chanteuses populaires. La thématique de cette émission spéciale est de proposer aux femmes tous les trucs et astuces pour réaliser un Noël magique.

Plusieurs personnalités feront des apparitions tout au long de l’émission. On retrouvera Isabelle Vincent dans le rôle de la chroniqueuse de mode, Liz Wauthier, la chroniqueuse culinaire, Réjeanne Sanfond (inspirée par Jehane Benoit) sera interprétée par Sonia Vachon et la planificatrice, Flore Fluet, sera interprétée par Pascale Montpetit. On retrouvera également David Savard, alias Bing Martin, dans le rôle du chanteur de charme et propriétaire de bar, pour nommer que ces invités.

Gayle et Gert Galipeau et Flora Fluet fêtent Noël. Photo : Zone 3

David Savard et Pierre Brassard dans Des grelots dans le bungalow. Photo : Zone 3

L’émission sera disponible ici, après sa diffusion, le 9 décembre à 21 h