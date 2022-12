Regardez la soirée télé du 31 décembre

19 h – En direct du jour de l’An

Qui fera partie de la 11e émission spéciale du jour de l’An d’En direct de l’univers? Le suspense et le secret resteront complets jusqu’au coup d’envoi de ce mégaparty de fin d’année animé par France Beaudoin puisque, encore cette année, les personnalités invitées seront kidnappées! Au menu, 90 minutes de pur plaisir, de grandes complicités et de performances inédites pour se rassembler autour d’une seule et même émission. Attachez vos tuques, tassez les meubles et préparez-vous à fêter avec En direct du jour de l’An!

L’émission sera en rediffusion le 1er janvier à 18 h 30.

France Beaudoin anime En direct du jour de l'An Photo : Radio-Canada

Le saviez-vous? Vous pouvez regarder la programmation d’ICI Télé en direct en tout temps sur votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur, en vous rendant sur la page d'accueil d’ICI Télé.

20 h 30 – À l’année prochaine

Comme c’est le cas chaque année, le multitalentueux Philippe Laguë, entouré de ses fidèles complices, nous propose une version télévisée de sa populaire émission radiophonique À la semaine prochaine. Ce sera l’occasion de clore l’année de façon humoristique, en parodies et en chansons, le tout avec des personnalités invitées surprenantes, pour une émission qui le sera sans doute tout autant.

L’émission sera en rediffusion le 2 janvier à 20 h.

Philippe Laguë anime l'émission À l'année prochaine Photo : Radio-Canada

22 h – Infoman 2022

Infoman est heureux de présenter sa traditionnelle émission spéciale du 31 décembre. Jean-René Dufort et ses complices MC Gilles et Chantal Lamarre poseront leur regard sur les grands moments de 2022 : la guerre en Ukraine, la visite du pape au Canada, les élections provinciales québécoises, les tribulations de la monarchie britannique, l'inflation, etc. Soyez des nôtres pour une revue de fin d'année amusante et remplie d'émotions.

L’émission sera en rediffusion le 1er janvier à 20 h.

Jean-René Dufort anime Infoman 2022 Photo : Radio-Canada

23 h – Bye bye 2022

François Bellefeuille, Pierre-Yves Roy-Desmarais, Patrick Huard, Sarah-Jeanne Labrosse et Guylaine Tremblay formeront le noyau d’interprètes de la 54e revue annuelle tant attendue. Et comme le veut la tradition, de nombreuses vedettes viendront enrichir la distribution tout au long de la soirée.

L’émission sera en rediffusion le 1er janvier à 21 h.

Guylaine Tremblay, Sarah-Jeanne Labrosse, François Bellefeuille, Pierre-Yves Roy-Desmarais et Patrick Huard seront les vedettes du « Bye Bye 2022 ». Photo : Radio-Canada

00 h 30 – Les coulisses du Bye bye 2022

Venez à la rencontre des artistes, artisans et artisanes qui vous ont offert la revue humoristique la plus attendue de l’année. Plongez dans l’univers de cette mégaproduction que chacun et chacune a bonifiée par sa couleur. Les coulisses du Bye bye 2022, c’est une occasion unique de voir les secrets derrière la caméra.

L’émission sera en rediffusion le 2 janvier à 19 h.

